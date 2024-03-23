Хинштейн: Росгвардия не обнаружила взрывчатку на парковках «Крокус Сити»

Росгвардия не обнаружила взрывчатки на парковках «Крокус Сити»

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Росгвардия завершила досмотр парковок возле «Крокус Сити Холла», где произошел теракт, там не обнаружено взрывчатых веществ или устройств, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

«Проверка прилегающей территории продолжается. Задействованы мобильные комплексы «Аракс» и служебные собаки», — написал он в телеграм-канале.

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