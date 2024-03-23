Росгвардия не обнаружила взрывчатки на парковках «Крокус Сити»
Росгвардия завершила досмотр парковок возле «Крокус Сити Холла», где произошел теракт, там не обнаружено взрывчатых веществ или устройств, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.
«Проверка прилегающей территории продолжается. Задействованы мобильные комплексы «Аракс» и служебные собаки», — написал он в телеграм-канале.
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