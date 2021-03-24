Путин утвердил штрафы за продажу гаджетов без российского софта
Президент Владимир Путин утвердил штрафы для компаний, осуществляющих продажу гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных актов.
Госдума приняла поправки в Административный кодекс 16 марта. Согласно им, при продаже смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров без предустановленного ПО отечественного производства на должностных лиц накладывается штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на организации — от 50 тыс. до 200 тыс. руб.
Закон об обязательной предустановке российского ПО на гаджеты вступит в силу с 1 апреля. В ноябре правительство утвердило правила предустановки. На гаджеты предполагается устанавливать отечественные браузеры, поисковики, соцсети, мессенджеры, почтовые и картографические сервисы, антивирусные программы и другие приложения. Полный перечень должно определить Минцифры.
Компания Apple уже заявила, что с апреля на ее гаджетах при активации появится возможность выбрать российские приложения, в том числе сервисы «Яндекса», «Одноклассники», «ВКонтакте» и другие. Пользователям будет дана возможность проставить галочки напротив нужных программ или не выбирать их. До этого аналогичное согласие дали в Huawei.
Ретейлеры сообщили, что к ним еще не поступали в продажу гаджеты с предустановленным российским софтом. В торговых сетях, занимающихся электроникой, заявили, что пока на прилавках доступны устройства, произведенные до принятия закона об обязательной предустановке ПО.