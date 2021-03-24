Путин утвердил штрафы за продажу гаджетов без российского софта

Госдума одобрила закон о продаже гаджетов с предустановленным российским ПО на прошлой неделе. Он заработает с 1 апреля. Выполнять его уже согласились Apple, Huawei и Xiaomi

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент Владимир Путин утвердил штрафы для компаний, осуществляющих продажу гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных актов.

Госдума приняла поправки в Административный кодекс 16 марта. Согласно им, при продаже смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров без предустановленного ПО отечественного производства на должностных лиц накладывается штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на организации — от 50 тыс. до 200 тыс. руб.

Закон об обязательной предустановке российского ПО на гаджеты вступит в силу с 1 апреля. В ноябре правительство утвердило правила предустановки. На гаджеты предполагается устанавливать отечественные браузеры, поисковики, соцсети, мессенджеры, почтовые и картографические сервисы, антивирусные программы и другие приложения. Полный перечень должно определить Минцифры.

Компания Apple уже заявила, что с апреля на ее гаджетах при активации появится возможность выбрать российские приложения, в том числе сервисы «Яндекса», «Одноклассники», «ВКонтакте» и другие. Пользователям будет дана возможность проставить галочки напротив нужных программ или не выбирать их. До этого аналогичное согласие дали в Huawei.

Ретейлеры сообщили, что к ним еще не поступали в продажу гаджеты с предустановленным российским софтом. В торговых сетях, занимающихся электроникой, заявили, что пока на прилавках доступны устройства, произведенные до принятия закона об обязательной предустановке ПО.