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Apple согласилась предустанавливать российский софт на своих устройствах

С апреля при активации новых устройств пользователям предложат выбор приложений от российских разработчиков. Среди утвержденных Минцифрой приложений — сервисы «Яндекса», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и другие
Apple AAPL $124,19 +2,6% Купить
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Корпорация Apple согласовала с Минцфиры установку приложений от российских разработчиков на устройство при его первой настройке, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.

В офисе Apple подтвердили эту информацию изданию. С 1 апреля при активации новых устройств пользователям будет предложен выбор приложений от российских разработчиков, которые они смогут выбрать для дальнейшей установки на свой iPhone или iPad, сказали в компании.

Представитель Минцифры уточнил, что от установки можно будет отказаться, убрав галочки напротив тех или иных приложений.

Также собеседник издания сообщил, с Apple сейчас обсуждается вопрос создания в App Store подборки перспективных российских приложений. «Министерство вовсе не заинтересовано, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение. Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки», — отметили в министерстве.

Минцифры уточнило порядок установки российских поисковиков на гаджеты
Технологии и медиа
Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

Правительство утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры в январе этого года. Правило должно начать действовать с 1 апреля 2021 года. В частности, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться, в том числе «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», «Госуслуги» и другие.

С момента появления инициативы о предустановке против нее активно выступала Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; в нее входят Apple, Intel, Canon, Panasonic, Ariston, «М.Видео» и др.). Согласно политике Apple, компания предустанавливает на свои устройства только ограниченный список приложений, и эксперты указывали, что она не будет делать исключение для продуктов, поставляемых в Россию

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В конце февраля национальная платежная система «Мир» сообщила, что 27 апреля предоставит банкам возможность добавлять карты «Мир» в сервис безналичной оплаты смартфоном Apple Pay. Каждый банк — участник ПС «Мир» сам будет определять для своих клиентов срок, когда они смогут привязать карты «Мир» к кошельку Apple.

Автор
Анастасия Батманова
Apple
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