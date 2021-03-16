Apple согласилась предустанавливать российский софт на своих устройствах

С апреля при активации новых устройств пользователям предложат выбор приложений от российских разработчиков. Среди утвержденных Минцифрой приложений — сервисы «Яндекса», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и другие

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Корпорация Apple согласовала с Минцфиры установку приложений от российских разработчиков на устройство при его первой настройке, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.

В офисе Apple подтвердили эту информацию изданию. С 1 апреля при активации новых устройств пользователям будет предложен выбор приложений от российских разработчиков, которые они смогут выбрать для дальнейшей установки на свой iPhone или iPad, сказали в компании.

Представитель Минцифры уточнил, что от установки можно будет отказаться, убрав галочки напротив тех или иных приложений.

Также собеседник издания сообщил, с Apple сейчас обсуждается вопрос создания в App Store подборки перспективных российских приложений. «Министерство вовсе не заинтересовано, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение. Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки», — отметили в министерстве.