Ретейлеры сообщили об отсутствии поставок гаджетов с российским ПО

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Bloomberg узнал о роли ОАЭ в секретных переговорах Индии и Пакистана Политика, 11:45 Как учесть убытки за прошлые периоды и не разозлить налоговую Pro, 11:36 Следствие попросило арестовать губернатора Белозерцева на два месяца Общество, 11:33 Игнашевич покинул пост главного тренера «Торпедо» Спорт, 11:32 Эксперты назвали лидирующие и отстающие по цифровизации отрасли в России Индустрия 4.0, 11:30  Оксфордский университет сообщил о безопасности вакцины AstraZeneca Общество, 11:28 Ургант сообщил о заражении коронавирусом Общество, 11:27 РФПИ договорился о производстве «Спутник V» с индийской Virchow Biotech Общество, 11:26 Семь важных фактов о протоколе передачи данных LoRaWAN Партнерский материал, 11:23 В России за сутки выявили 9,2 тыс. случая заболевания COVID-19 Общество, 11:23 В Санкт-Петербурге подростки забросали Вечный огонь снегом Общество, 11:19 Как у шеф-повара: еда с нетривиальным подходом к сочетаниям РБК и Miele, 11:18 «Пузырь биткоина лопнет после $300 тыс.». Прогноз Бобби Ли Крипто, 11:16 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 марта Общество, 11:16
Бизнес ,  
0 

Ретейлеры сообщили об отсутствии поставок гаджетов с российским ПО

Сейчас в магазины поступает техника, которая была произведена еще до вступления в силу нормы о предустановке российского ПО, сообщили ретейлеры
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Торговые сети еще не получили от производителей гаджетов с предустановленным российским программным обеспечением (ПО). Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, в нее входят в том числе «М.Видео», «Связной», «Ситилинк», re: Store). С 1 апреля в России должны начаться продажи устройств с российским софтом.

С 1 января производителей электроники обязали устанавливать российское программное обеспечение на новые смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры и «умные» телевизоры. Но последние поступившие в розницу партии произведены до 31 декабря 2020 года, и на технику не установлено российское ПО, сообщили в АКИТ. В ассоциации указали, что могут остаться без гаджетов с предустановленным отечественным софтом после 1 апреля. Там уточнили, что свяжутся с производителями, чтобы прояснить ситуацию, отметив, что пока не понимают, какие юридические риски возникнут у них в этой ситуации. В частности, неясно, будет ли Роспотребнадзор следить за исполнением норм с 1 апреля и грозит ли компаниям штраф, если таких гаджетов на прилавках не будет.

Apple согласилась предустанавливать российский софт на своих устройствах
Технологии и медиа
Фото:Arnd Wiegmann / Reuters

Все производители электроники готовятся к исполнению требований законодательства о предустановке ПО с 1 апреля, сообщил директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, в нее входят Apple, LG, Samsung, Sony) Антон Гуськов. По его словам, техника поступит в продажу по мере ее готовности к требованиям. При этом Гуськов не уточнил, успеют ли производители к 1 апреля.

Производители стремятся исполнить требование властей, но столкнулись с проблемами, сказал «Известиям» источник в отрасли. Действующее регулирование предполагает, что разработчик программного обеспечения безвозмездно поставит изготовителю электроники софт, однако Налоговый кодекс не допускает подобных отношений между юридическими лицами, если только речь не идет о дарении. Согласно НК, если компания передает товар или услугу другой, то одна из сторон должна заплатить НДС. Кто должен оплатить налог в случае с ПО, в отрасли до сих пор не понимают, указывает издание.

Закон об обязательной предустановке российских программ на высокотехнологичные устройства был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 года. В документе не описывалось, какие конкретно программы на какие устройства должны устанавливаться. Эти и другие детали должно было определить правительство. Оно выпустило соответствующее постановление 23 ноября следующего года. Согласно документу, на все произведенные после 1 января и продаваемые в России смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 видов отечественных приложений, на компьютеры — три, на Smart TV — четыре.

Несмотря на то что официальные продажи электроники с предустановленным отечественным ПО стартуют 1 апреля, ответственность за торговлю товарами без российского софта предусмотрена лишь с 1 июля. Для должностных лиц штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических — от 50 тыс. до 200 тыс. руб.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Рок-звезда бизнеса: как музыкант заработал миллиарды на логистике Почему сорвалось бегство банкиров во Флориду — Bloomberg

В пресс-службе Минцифры «Известиям» сказали, что, по данным ведомства, некоторые из производителей, например Huawei и LG, готовы уже с 1 апреля запустить в продажу устройства с предварительно установленными программами. В Lenovo сообщили, что с 1 апреля компания по плану поставит устройства с российским ПО. На главном экране аппаратов будут иконки «Российские приложения».

Автор
Анастасия Батманова
розничная торговля мобильная связь
Материалы по теме
Apple согласилась предустанавливать российский софт на своих устройствах
Технологии и медиа
Apple проиграла в суде искавшему уязвимости в ее софте стартапу
Технологии и медиа
Дедлайн по установке российского софта на смартфоны перенесут на 1 апреля
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter