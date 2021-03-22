Ретейлеры сообщили об отсутствии поставок гаджетов с российским ПО

Сейчас в магазины поступает техника, которая была произведена еще до вступления в силу нормы о предустановке российского ПО, сообщили ретейлеры

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Торговые сети еще не получили от производителей гаджетов с предустановленным российским программным обеспечением (ПО). Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, в нее входят в том числе «М.Видео», «Связной», «Ситилинк», re: Store). С 1 апреля в России должны начаться продажи устройств с российским софтом.

С 1 января производителей электроники обязали устанавливать российское программное обеспечение на новые смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры и «умные» телевизоры. Но последние поступившие в розницу партии произведены до 31 декабря 2020 года, и на технику не установлено российское ПО, сообщили в АКИТ. В ассоциации указали, что могут остаться без гаджетов с предустановленным отечественным софтом после 1 апреля. Там уточнили, что свяжутся с производителями, чтобы прояснить ситуацию, отметив, что пока не понимают, какие юридические риски возникнут у них в этой ситуации. В частности, неясно, будет ли Роспотребнадзор следить за исполнением норм с 1 апреля и грозит ли компаниям штраф, если таких гаджетов на прилавках не будет.

Все производители электроники готовятся к исполнению требований законодательства о предустановке ПО с 1 апреля, сообщил директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, в нее входят Apple, LG, Samsung, Sony) Антон Гуськов. По его словам, техника поступит в продажу по мере ее готовности к требованиям. При этом Гуськов не уточнил, успеют ли производители к 1 апреля.

Производители стремятся исполнить требование властей, но столкнулись с проблемами, сказал «Известиям» источник в отрасли. Действующее регулирование предполагает, что разработчик программного обеспечения безвозмездно поставит изготовителю электроники софт, однако Налоговый кодекс не допускает подобных отношений между юридическими лицами, если только речь не идет о дарении. Согласно НК, если компания передает товар или услугу другой, то одна из сторон должна заплатить НДС. Кто должен оплатить налог в случае с ПО, в отрасли до сих пор не понимают, указывает издание.