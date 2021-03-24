Матвиенко назвала условие снятия ограничений по COVID-19 в России

В стране могут снять почти все ограничения, если большинство жителей будут провакцинированы, заявила Матвиенко. «И мы вернемся к осени к нормальной жизни», — считает спикер Совфеда

Валентина Матвиенко (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

В России к осени могут снять большую часть ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса COVID-19, при условии массовой вакцинации. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернемся к осени к нормальной жизни», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, для того чтобы окончательно победить коронавирус, почти все жители страны должны вакцинироваться. «Я считаю, что нет никаких причин, кроме редких медицинских ограничений, чтобы не делать прививку», — добавила Матвиенко.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что статистика по числу зараженных COVID-19 позволяет постепенно снимать ограничения, введенные в связи с пандемией. «Мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений. Слава богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути», — сказал он.