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Пандемия коронавируса ,  
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Матвиенко назвала условие снятия ограничений по COVID-19 в России

В стране могут снять почти все ограничения, если большинство жителей будут провакцинированы, заявила Матвиенко. «И мы вернемся к осени к нормальной жизни», — считает спикер Совфеда
Валентина Матвиенко 
Валентина Матвиенко  (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

В России к осени могут снять большую часть ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса COVID-19, при условии массовой вакцинации. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернемся к осени к нормальной жизни», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

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Валентина Матвиенко

По ее словам, для того чтобы окончательно победить коронавирус, почти все жители страны должны вакцинироваться. «Я считаю, что нет никаких причин, кроме редких медицинских ограничений, чтобы не делать прививку», — добавила Матвиенко.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что статистика по числу зараженных COVID-19 позволяет постепенно снимать ограничения, введенные в связи с пандемией. «Мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений. Слава богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути», — сказал он.

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По его словам, хотя ситуация и улучшилась, коронавирус пока не отступил, в том числе и в Кремле. «Сейчас гораздо лучше. Не так часто, как это было месяцев четыре-пять назад, но люди все равно изредка продолжают болеть», — добавил Песков.

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Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что весной в столице будут продолжать снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, однако некоторые из них могут продолжить действовать и дальше. Вместе с тем Собянин отметил, что какие-то меры предосторожности, включая масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий, придется сохранить на более длительный срок.

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Массовая вакцинация в России стартовала в середине января по поручению Путина. Для этого используют две зарегистрированные отечественные вакцины — препарат «Спутник V» от Центра им. Гамалеи и пептидную вакцину «ЭпиВакКорона» от «Вектора». 15 января вице-премьер Татьяна Голикова заявляла о том, что вскоре должен быть готов препарат Центра Чумакова.

Автор
Михаил Юшков
Валентина Матвиенко COVID-19 ограничения
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