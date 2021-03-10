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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин раскрыл план по дальнейшему снятию ограничений в Москве

Весной в Москве продолжат снимать ограничения, введенные из-за распространения коронавируса COVID-19, однако некоторые из них могут продолжить действовать и дальше. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе-феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной», — сказал он.

Вместе с тем Собянин отметил, что какие-то меры предосторожности, включая масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий, придется сохранять на более длительный срок.

Материал дополняется.

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