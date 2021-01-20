Матвиенко сообщила об обнаруженных у нее антителах к COVID-19

Валентина Матвиенко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отложила вакцинацию против коронавируса из-за найденных у нее антител к заболеванию. Об этом она сообщила по окончании пленарного заседания, ее слова передает «РИА Новости».

«Я планировала сделать вакцину, но перед этим сделала анализ крови — у меня антитела», — сказала Матвиенко. Она добавила, что если они антитела исчезнут, то она обязательно сделает прививку от COVID-19.

В начале декабря спикер Совфеда самоизолировалась после контакта с заболевшим коронавирусом. «Матвиенко имела контакт с лицом, подвергшимся COVID-19, и в соответствии с имеющимися правилами ушла на самоизоляцию», — сообщал ее первый заместитель Андрей Яцкин.

Матвиенко 71 год. В конце марта, когда из-за эпидемии коронавируса сотрудников Совфеда старше 65 лет перевели на удаленный режим работы, спикер и ее заместили под эти ограничения не попали.