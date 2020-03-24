Собянин предложил жестко контролировать борьбу с COVID-19 в регионах Без дополнительного финансирования сделать это невозможно, предупреждает эксперт

Глава рабочей группы по борьбе с коронавирусом, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в регионах необходимо начать жестко контролировать ситуацию с распространением COVID-19. Для этого нужны серьезные затраты, предупредил эксперт

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российским регионам необходимо готовиться к сложным проблемам, вызванным распространением COVID-19 в стране. Об этом мэр Москвы и руководитель рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин заявил на совещании, которое президент Владимир Путин провел в больнице в Коммунарке.

За несколько часов до посещения расположенной на территории Новой Москвы больницы, где проводится лечение зараженных новым вирусом, глава государства провел другое совещание, на котором Собянин рассказал, что рабочая группа подготовила для регионов поручения, в которых рассчитала необходимое количество коек, реанимационных мест, аппаратов искусственной вентиляции легких, а также разработала стандарты работы больниц.

По его словам, не все региональные власти понимают всю сложность ситуации. По мнению Собянина, объем тестирования на коронавирус остается низким. «И я просил бы, может быть, даже дать поручение [главе администрации президента] Антону Вайно, чтобы он полпредам дал поручения, чтобы мы вместе навалились на эту историю, начали жестко контролировать. Потому что не все регионы понимают», — заявил мэр российской столицы, которая в связи с эпидемией ввела существенные ограничения для бизнеса и горожан.