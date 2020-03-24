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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин предложил регионам готовиться к «сложным проблемам» из-за вируса

Власти регионов в России ждут серьезные проблемы в связи с пандемией, и им нужно к ним готовиться заранее, утверждает Собянин. Эти слова прозвучали на фоне требований о расширении карантинного режима на всю Россию
Сергей Собянин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Из-за распространения коронавируса в России главы регионов должны готовиться к возникновению новых проблем, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он заявил на совещании с Владимиром Путиным в больнице в подмосковной Коммунарке, передает ТАСС.

«Мне кажется, всем нашим коллегам в регионах нужно готовиться к сложным вызовам, к сложным проблемам. Минуют эти проблемы, ну и слава богу. Но надо готовиться», — сказал Собянин.

В подмосковной Коммунарке располагается больница для больных COVID-19 и находящихся под подозрением на карантине. В больницу президент Владимир Путин прибыл днем 24 марта. Президент пообщался с врачами учреждения, в том числе главврачом Денисом Проценко. Для осмотра медучреждения он надел специальный костюм биологической защиты.

Режим повышенной готовности в Москве. Фоторепортаж
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Глава государства одобрил работу медиков. «Действительно все работают у вас как часики, как хороший механизм слаженный», — сказал он.

Сергей Собянин возглавляет рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом. Задачами этого органа Кремль называл выработку рекомендаций для регионов по борьбе с заболеванием, сбор информации и распространение имеющихся наработок.

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В Москве Сергей Собянин накануне обязал всех жителей старше 65 лет сохранять режим самоизоляции, чтобы не подвергать свою жизнь опасности заражения. Это же требование распространяется на людей с хроническими заболеваниями. Карантин для пожилых людей ввели и в Московской области. На совещании с Владимиром Путиным Собянин рекомендовал ввести аналогичный режим карантина во всех российских регионах. 

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Сергей Собянин, регионы, Москва, коронавирус
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