Собянин предложил регионам готовиться к «сложным проблемам» из-за вируса

Власти регионов в России ждут серьезные проблемы в связи с пандемией, и им нужно к ним готовиться заранее, утверждает Собянин. Эти слова прозвучали на фоне требований о расширении карантинного режима на всю Россию

Сергей Собянин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Из-за распространения коронавируса в России главы регионов должны готовиться к возникновению новых проблем, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он заявил на совещании с Владимиром Путиным в больнице в подмосковной Коммунарке, передает ТАСС.

«Мне кажется, всем нашим коллегам в регионах нужно готовиться к сложным вызовам, к сложным проблемам. Минуют эти проблемы, ну и слава богу. Но надо готовиться», — сказал Собянин.

В подмосковной Коммунарке располагается больница для больных COVID-19 и находящихся под подозрением на карантине. В больницу президент Владимир Путин прибыл днем 24 марта. Президент пообщался с врачами учреждения, в том числе главврачом Денисом Проценко. Для осмотра медучреждения он надел специальный костюм биологической защиты.

Глава государства одобрил работу медиков. «Действительно все работают у вас как часики, как хороший механизм слаженный», — сказал он.