Мишустин поручил ужесточить наказание за нарушение карантина

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным министерствам разработать меры по ужесточению наказания для тех, кто нарушает карантин в условиях распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России.

Трем министерствам — МВД, Минюсту и Минэкономразвитию — поручается до 25 марта представить кабмину «предложения, направленные на ужесточение ответственности физических и юридических лиц за нарушение введенных карантинных мер».

Премьер-министр также поручил Минздраву утвердить инструкции по работу с населением по информированию о симптомах COVID-19, профилактике и конкретных действиях в определенных ситуациях, связанных с эпидемией коронавируса.

Мишустин пообещал ужесточить наказание для тех, кто нарушает карантин, 23 марта на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.