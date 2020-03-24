Власти Киргизии ввели комендантский час в столице и крупнейших городах
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указы о введении с 25 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 чрезвычайного положения в столице страны Бишкеке, крупнейших городах Ош и Джалал-Абад, а также в прилегающих к ним районах.
В соответствии с указами во всех городах:
- вводится комендантский час;
- запрещаются увольнения по собственному желанию без наличия уважительных причин;
- запрещается проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов;
- вводится контроль за СМИ, которые «могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки»;
- вводятся особые правила пользования связью;
- ограничивается движение транспорта
Комендантом Бишкека назначен замглавы МВД Киргизии Алмазбек Орозалиев. Во вторник он заявил, что комендантский час, во время которого появление на улицах запрещено, будет действовать с 20:00 до 07:00 по местному времени (общественный транспорт будет ходить с 07:00 до 19:00), а приезжие должны покинуть столицу страны до полуночи, передает 24.kg.