Власти Киргизии ввели комендантский час в столице и крупнейших городах

Жителям Бишкека запрещается выходить на улицу после 20:00, а также проводить пикеты и митинги. Кроме того, вводятся контроль над СМИ и особые правила пользования связью

Виды Бишкека (Фото: Василий Шитов / ТАСС)

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указы о введении с 25 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 чрезвычайного положения в столице страны Бишкеке, крупнейших городах Ош и Джалал-Абад, а также в прилегающих к ним районах.

В соответствии с указами во всех городах:

вводится комендантский час;

запрещаются увольнения по собственному желанию без наличия уважительных причин;

запрещается проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов;

вводится контроль за СМИ, которые «могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки»;

вводятся особые правила пользования связью;

ограничивается движение транспорта

Комендантом Бишкека назначен замглавы МВД Киргизии Алмазбек Орозалиев. Во вторник он заявил, что комендантский час, во время которого появление на улицах запрещено, будет действовать с 20:00 до 07:00 по местному времени (общественный транспорт будет ходить с 07:00 до 19:00), а приезжие должны покинуть столицу страны до полуночи, передает 24.kg.