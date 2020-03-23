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Собянин допустил задействование еще 10 корпусов больниц для коронавируса

Фото: АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл отделение для заразившихся новым коронавирусом в городской клинической больнице № 67 им. Л.А.Ворохобова. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы выделили и приспособили семь городских корпусов больниц для лечения конкретных больных [коронавирусом] и тех, кто находится под подозрением», — сказал он.

По его словам, в ближайшее время московские власти готовы перепрофилировать еще десять корпусов больниц в случае нарастания угрозы распространения инфекции, не учитывая строящегося в Новой Москве инфекционного центра.

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Ранее в марте заммэра Анастасия Ракова сообщала, что в Москве в ближайшее время планируют перепрофилировать десять больничных корпусов для заразившихся новым коронавирусом.

По последним данным, в России выявили 438 зараженных коронавирусом. Число заболевших в Москве возросло до 262 человек. От вируса выздоровели 17 человек. Власти столицы и Подмосковья обязали жителей старше 65 лет самоизолироваться с 26 марта по 14 апреля. Им предложили выходить на улицу только в случае крайней необходимости, например в аптеку или магазин.

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В оперштабе по предотвращению распространения коронавируса сообщали, что не планируют вводить в России «жестокий карантин». По мнению властей, принимаемый комплекс мер вполне достаточный.

Теги: Москва, Сергей Собянин
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