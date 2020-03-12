Патологоанатом подтвердил отсутствие коронавируса у умершего в Коммунарке

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Смерть 75-летнего мужчины в инфекционной больнице в Коммунарке не была вызвана коронавирусом. Об этом заявил главный внештатный специалист по патологической анатомии Минздрава Олег Зайратьянц, следует из сообщения департамента здравоохранения Москвы, поступившего в РБК.

«Было проведено патологоанатомическое вскрытие, детально все исследовано, были сделаны все анализы на коронавирус, вирус не обнаружен в повторных анализах», — объяснил Зайратьянц. Он также отметил, что у пациента не было никаких изменений в легких, связанных с заболеванием. Мужчина умер от «рака поджелудочной железы с метастазами и хронического гепатита», уточнил патологоанатом.

Впервые о смерти пациента в клинике в Коммунарке, куда помещают пациентов с подозрением на коронавирус, сообщил Telegram-канал Baza. По данным канала, мужчине 10 марта поставили диагноз ОРВИ, а на следующий день его госпитализировали в больницу в Коммунарке для проверки на коронавирус, но мужчина скончался. При этом, по информации Baza, ему поставили предварительный диагноз «пневмония».