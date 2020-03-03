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Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Вид с квадрокоптера на многопрофильный медицинский центр в Коммунарке (Фото: Воронин Денис / АГН «Москва»)

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке. Об этом РБК сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, такая мера принята ради улучшения условий самих больных, поскольку новая клиника является одной из самых крупных и современных в стране. «Этот комплекс станет опорным для всех таких пациентов, в дальнейшем все люди с симптомами ОРВИ, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидобстановкой, будут госпитализироваться в этот комплекс», — сказала она.

Всех, кто вернулся с симптомами ОРВИ из таких стран и лежал до этого в московской Инфекционной клинической больнице № 1 (ИКБ № 1), сейчас перевозят в Коммунарку.

Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили первый случай заражения коронавирусом. Заболел россиянин, вернувшийся из Италии в конце февраля. Мужчину положили на лечение в ИКБ № 1 после того, как он сам обратился к врачам.

На сегодня в мире вирусом COVID-19 заболело более 90 тыс. человек, умерли около 3 тыс. Помимо Китая, коронавирус был обнаружен на территории 64 стран. 

Материал дополняется 

Теги: коронавирус, карантин, Москва, ОРВИ, болезнь
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