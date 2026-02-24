Журова оценила шансы на возвращение россиян к международным турнирам

Журова заявила, что «за закрытыми дверями» идут переговоры о возвращении российских спортсменов на соревнования с флагом и гимном. Она считает, что федерации при принятии решений будут учитывать «потепление» в геополитике

Светлана Журова (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Переговоры с международными спортивными федерациями о возвращении российских спортсменов на соревнования с флагом и гимном ведутся, просто «не все готовы» говорить об этом публично, заявила в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

По словам Журовой, кулуарно, «за закрытыми дверями», «очень многие» поддерживают российских атлетов. Она считает, что руководство спортивных федераций при принятии решений будет учитывать в том числе прогресс в урегулировании украинского конфликта и результаты переговоров. «Они смотрят: пошло потепление, пошла реакция. Где-то там Трамп выступил. Где-то смотрят, что что-то вроде как идет к тому, что какие-то шаги здесь сделаны, политические шаги. Значит, и мы должны отреагировать», — пояснила она.

Кроме того, по мнению Журовой, на решения федераций по россияням могут повлиять геополитические шаги других государств, например США или Израиля.

«Они открыли этот ящик Пандоры, еще раз говоря это слово. Они с нами столкнулись с тем, что, а почему Америка по-другому? А почему, скажем, Израиль по-другому? А давайте тоже будем отстранять. Есть страны, которые также требуют, не меньше, чем Украина, этого отстранения или этого бойкотирования. Поэтому МОК вдруг как-то так осознал слегка хотя бы, что все-таки надо как-то возвращаться к олимпийской хартии и допускать наших», — считает Журова.

Российских спортсменов отстранили от международных соревнований по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) после начала военной операции на Украине. В 2023-м МОК предоставила атлетам возможность выступать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта. В январе 2026-го глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что олимпийский комитет сосредоточен на том, чтобы дать возможность российским командам успеть вернуться к Олимпиаде 2028 года. Однако президент комитета Кирсти Ковентри отмечала, что четких сроков для решения этого вопроса у МОК нет.

На XXV зимних Олимпийских играх в Италии выступали 13 россиян, допущенных Международным олимпийским комитетом (МОК) до участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены выступили в семи видах спорта: фигурное катание, лыжные гонки, шорт-трек, конькобежный спорт, ски-альпинизм, санный спорт, горнолыжный спорт. Единственную медаль для России завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, получивший серебро.

При этом к участию в Паралимпийских играх-2026 российский и белорусских спортсменов допустили с использованием флага и национальных гимнов, из-за чего пять стран приняли решение о бойкоте церемонии открытия Игр.