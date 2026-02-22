Какие страны бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян

Международный паралимпийский комитет (IPC) в сентябре 2025-го снял санкции с России и Белоруссии. Ряд стран приняли решение бойкотировать церемонии открытия Паралимпиады из-за допуска россиян. Об этом — в материале «РБК Спорт»

Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

Пять стран приняли решение о бойкоте церемонии открытия Паралимпийских игр из-за допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальной символикой.

Международный паралимпийский комитет (IPC) снял санкции с России и Белоруссии в сентябре 2025-го. В октябре было объявлено, что россияне не смогут пройти квалификацию на Игры. Однако в январе IPC разрешил подавать заявки на приглашения для российских спортсменов в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноубординге. Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Россияне впервые с 2014 года смогут выступить на этих Играх с флагом и национальным гимном. Российских спортсменов на Паралимпиаде-2026 будет шестеро.

В Кремле приветствовали их допуск атлетов из России, заявляя, что спорт должен быть свободен от политики. «Мы считаем, что любой спорт, в том числе и паралимпийский, должен быть свободным от политики», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информационной службе «Вести».

Какие страны бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады

Первой о бойкоте церемонии открытия заявила сборная Украины. Паралимпийский комитет Украины также назвал решение допустить россиян и белорусов политически мотивированным. В украинской организации считают, что это решение подрывает паралимпийские принципы и фактически поддерживает Россию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев пытается растоптать как принципы олимпизма, так и основы человечности.

Позже к протесту присоединились Эстония, Литва и Польша. Решение Паралимпийского комитета Эстонии принято «в знак солидарности с Украиной и в ответ на решение IPC и FIS выделить квоты спортсменам России и Белоруссии». Официальные лица страны не будут присутствовать на мероприятиях, однако спортсмены продолжат подготовку и выступление по расписанию.

Министерство спорта Польши выпустило заявление, в котором подчеркнуло: «В условиях продолжающейся российской агрессии против Украины участие спортсменов из России и Белоруссии в спортивных состязаниях с использованием их флагов и гимнов абсолютно недопустимо».

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене также заявила 19 февраля о бойкоте Паралимпиады из-за России. «Я запланировала поездку на Паралимпиаду, чтобы поддержать наших спортсменов, но эта поездка не состоится», — сказала премьер-министр.

По словам Ругинене, решение IPC по допуску россиян и белорусов на соревнования «не соответствует сегодняшней реальности».

Паралимпийский комитет Чехии объяснил бойкот церемонии открытия тем, что организация «всегда была против их (россиян. — РБК.) возвращения в любой форме»

«Наша точка зрения с самого начала остается твердой и неизменной, с участием россиян и белорусов в Играх мы не согласны. Мы всегда были против их возвращения в любой форме», — заявили в польской организации.

В комитете уточнили, что представители страны не будут присутствовать на открытии Игр в Вероне, у них не будет знаменосцев в Кортина-д’Ампеццо, а также они отказываются от записи обращений спортсменов, которые планировалось показать на церемонии. При этом чешские атлеты продолжат участие в соревнованиях.

США выступил против бойкота

Спецпосланник президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли публично поддержал участие россиян в Паралимпиаде с флагом и гимном.

«Я думаю, спорт для всех», — прокомментировал он The New York Times решение о допуске россиян.

В начале февраля NYT писала, что бойкот российского спорта может скоро окончиться. Так, на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) перед началом Олимпиады-2026 члены комитета выразили готовность допустить Россию к основным международным соревнованиям.

Глава Минспорта России Михаил Дегтярев 18 февраля рассказывал о «хорошем общении» со спецпосланником Дональда Трампа, говоря о «спортивной дипломатии» как инструменте для налаживания отношений между странами.

«Бизнесмены, политики, принцы — кого только нет в спорте. Вот я сейчас был в Ташкенте, там было хорошее общение со спецпредставителем президента США по глобальному сотрудничеству Паоло Замполли. Понимаете, да? Олимпийский совет Азии, Ташкент, спецпредставитель Трампа в статусе таком же, как Стив Уиткофф. Сидит за столом, обсуждает спортивные вопросы и не только. Поэтому спорт — это важный мостик между народами», — заявил Дегтярев в интервью «Чемпионату».