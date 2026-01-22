Федерация хоккея России оспорит в CAS недопуск юниорских сборных

Совет IIHF накануне решил не смягчать ограничения для юниоров, как это рекомендовал МОК. В ФХР решили подать апелляцию в спортивный арбитраж

Фото: телеграм-канал ФХР

Федерация хоккея России (ФХР) будет оспаривать решение совета международной федерации (IIHF) сохранить в силе отстранение российских команд, несмотря на рекомендации МОК допустить юниоров. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Матч ТВ» со ссылкой на источники.

Накануне совет IIHF отказался смягчать ограничения для россиян и белорусов, сообщал The Athletic.

Как заявил источник «РИА Новости», совет IIHF отдельно голосовал за допуск на молодежный (до 20 лет) и юниорский (до 18 лет) чемпионаты мира, большинство высказались против «по соображениям безопасности».

При этом президент IIHF Люк Тардиф сказал, что рекомендации МОК не касаются молодежных турниров.

Источник «Матч ТВ» объяснил решение обратиться в спортивный арбитраж «позитивным опытом других федераций».

РБК направил запрос в пресс-службу ФХР.

Перед заседанием Тардиф говорил The Athletic, что обычно IIHF следует рекомендациям МОК, но отмечал, что ему «нужно защитить его соревнования».

Российская сторона добилась в СAS допуска в санном спорте и лыжных видах.

Ранее российских юниоров под национальными флагами допустили в конном спорте, фехтовании, керлинге, волейболе, бейсболе и софтболе. На взрослых соревнованиях россиянам вернули флаг в дзюдо и самбо.

От турниров IIHF россияне отстранены с 2022 года.