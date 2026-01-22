 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Мальме Црвена Звезда 1 3,8 x 3,8 2 1,9 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Рома Штутгарт 1 2,14 x 3,45 2 3,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,25 x 65 2 4,15
Спорт⁠,
0

Федерация хоккея России оспорит в CAS недопуск юниорских сборных

Совет IIHF накануне решил не смягчать ограничения для юниоров, как это рекомендовал МОК. В ФХР решили подать апелляцию в спортивный арбитраж
Фото: телеграм-канал ФХР
Фото: телеграм-канал ФХР

Федерация хоккея России (ФХР) будет оспаривать решение совета международной федерации (IIHF) сохранить в силе отстранение российских команд, несмотря на рекомендации МОК допустить юниоров. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Матч ТВ» со ссылкой на источники.

Накануне совет IIHF отказался смягчать ограничения для россиян и белорусов, сообщал The Athletic.

Как заявил источник «РИА Новости», совет IIHF отдельно голосовал за допуск на молодежный (до 20 лет) и юниорский (до 18 лет) чемпионаты мира, большинство высказались против «по соображениям безопасности».

При этом президент IIHF Люк Тардиф сказал, что рекомендации МОК не касаются молодежных турниров.

Источник «Матч ТВ» объяснил решение обратиться в спортивный арбитраж «позитивным опытом других федераций».

РБК направил запрос в пресс-службу ФХР.

Перед заседанием Тардиф говорил The Athletic, что обычно IIHF следует рекомендациям МОК, но отмечал, что ему «нужно защитить его соревнования».

Российская сторона добилась в СAS допуска в санном спорте и лыжных видах.

Ранее российских юниоров под национальными флагами допустили в конном спорте, фехтовании, керлинге, волейболе, бейсболе и софтболе. На взрослых соревнованиях россиянам вернули флаг в дзюдо и самбо.

От турниров IIHF россияне отстранены с 2022 года.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
При участии
Анастасия Серова
Хоккей сборная России по хоккею CAS Международная федерация хоккея (IIHF)
Материалы по теме
ФХР ответила на слова главы IIHF о недопуске сборной России на Олимпиаду
Спорт
ФХР обратится в совет IIHF по поводу допуска молодежных сборных
Спорт
Глава IIHF заявил о желании МОК полноценно вернуть Россию к Играм-2028
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
В Кремле начались переговоры Путина и Аббаса Политика, 13:35
Российские войска нанесли удары по объектам энергетики на Украине Политика, 13:30
Трамп в Давосе начал учредительное собрание «Совета мира» Политика, 13:28
Хинштейн попал в больницу после ДТП Общество, 13:27
Стали известны фигуристы, которых РУСАДА чаще всего проверяло в 2025 году Спорт, 13:24
НКР подтвердило кредитный рейтинг «Акрона» AA.ru со стабильным прогнозом Кредитные рейтинги, 13:19
В дорожной аварии с автобусом с туристами из Китая погибли два человека Общество, 13:17
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Рютте заявил, что споры о Гренландии не должны затмевать Украину Политика, 13:16
В Вене будут судить сотрудника спецслужб за шпионаж в пользу России Общество, 13:14
Суд ЕС отказал Польше в отмене штрафа в €68,5 млн за угольный рудник Политика, 13:13
На фоне визита Уиткоффа москвичей призвали отказаться от поездок на авто Политика, 13:12
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Аналитики зафиксировали рост спроса на новостройки в России Недвижимость, 13:09
Мерц пообещал защитить Гренландию от угроз со стороны России Политика, 13:00