 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 5,2 x 3,95 2 1,7 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,57 x 4,5 2 5,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вест Хэм 1 1,2 x 7,2 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Ливерпуль 1 3,35 x 3,8 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Челси 1 2,75 x 3,55 2 2,45 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Арсенал 1 6 x 4 2 1,57 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Севилья 1 1,2 x 6,6 2 13 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Рома 1 1,95 x 3,25 2 4,2 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Олимпиада-2026⁠,
0

IBU отказался рассматривать иск о недопуске россиян в ускоренном порядке

IBU отказался рассматривать иск в CAS о недопуске россиян в ускоренном порядке
Сюжет
Олимпиада-2026
Союз биатлонистов России также направил запрос в IBU, касающийся допуска российских и белорусских юниоров
Российские биатлонисты на Олимпиаде в Пекине в 2022 году
Российские биатлонисты на Олимпиаде в Пекине в 2022 году (Фото: Michel Cottin / Agence Zoom / Getty Images)

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил об отказе ускоренного рассмотрения иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) о недопуске российских спортсменов к участию в международных стартах. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своем телеграм-канале.

«IBU отказался рассматривать наш иск в CAS в ускоренном порядке», — написал Аверьянов.

СБР также направил запрос IBU, касающийся допуска российских и белорусских юниоров. «Прислушаются ли в IBU к рекомендации исполкома МОК, который изменил свою позицию и теперь рекомендует международным спортивным федерациям вернуть в свои соревнования юных спортсменов с российским и белорусским паспортом? Пока ответа нет», — добавил Аверьянов.

Отстранение российских биатлонистов от международных соревнований продолжается с 2022 года. В конце августа IBU заявил, что спортсмены в нейтральном статусе не смогут пройти отбор на Олимпиаду в Италии.

В декабре СБР подал иск в CAS об отмене отстранения россиян от турниров под эгидой IBU.

CAS ранее признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) об отстранении российских спортсменов и обязал FIS рассматривать индивидуальные заявки россиян на участие в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут 6–22 февраля в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Рената Утяева
Международный союз биатлонистов (IBU) Союз биатлонистов России CAS Олимпиада-2028 Биатлон

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
IBU заявил, что уверен в своей позиции перед слушанием в CAS по россиянам
Спорт
Союз биатлонистов России подаст иск в CAS на отстранение спортсменов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Банк России снизил ключевую ставку пятый раз подряд Финансы, 13:30
Путин рассказал о мерах по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации Политика, 13:30
Тренд на коллаборации: как такие альянсы помогают развивать бизнес Отрасли, 13:26
Путин дал совет по борьбе с телефонными мошенниками Общество, 13:25
Путин заявил о поддержке государством разрабатывающих дроны «кулибиных» Политика, 13:23
IBU отказался рассматривать иск о недопуске россиян в ускоренном порядке Спорт, 13:20
Путин оценил потенциал ветеранов военной операции на гражданке Политика, 13:20
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Путин назвал число вступивших в этом году в войска контрактников Политика, 13:18
Путин принес жене погибшего военного извинения за нерасторопность служб Политика, 13:16
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу Политика, 13:15
Талалаев назвал маразмом увольнение Станковича из «Спартака» Спорт, 13:11
«Импакт-бизнес»: как компании меняют среду, культуру и общество Стиль, 13:10
В США утвердили прокриптовалютных кандидатов на посты глав регуляторов Крипто, 13:05
Путин назвал «скромным» рост производительности труда в России Общество, 13:02