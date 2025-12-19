IBU отказался рассматривать иск о недопуске россиян в ускоренном порядке

IBU отказался рассматривать иск в CAS о недопуске россиян в ускоренном порядке

Союз биатлонистов России также направил запрос в IBU, касающийся допуска российских и белорусских юниоров

Российские биатлонисты на Олимпиаде в Пекине в 2022 году (Фото: Michel Cottin / Agence Zoom / Getty Images)

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил об отказе ускоренного рассмотрения иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) о недопуске российских спортсменов к участию в международных стартах. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своем телеграм-канале.

«IBU отказался рассматривать наш иск в CAS в ускоренном порядке», — написал Аверьянов.

СБР также направил запрос IBU, касающийся допуска российских и белорусских юниоров. «Прислушаются ли в IBU к рекомендации исполкома МОК, который изменил свою позицию и теперь рекомендует международным спортивным федерациям вернуть в свои соревнования юных спортсменов с российским и белорусским паспортом? Пока ответа нет», — добавил Аверьянов.

Отстранение российских биатлонистов от международных соревнований продолжается с 2022 года. В конце августа IBU заявил, что спортсмены в нейтральном статусе не смогут пройти отбор на Олимпиаду в Италии.

В декабре СБР подал иск в CAS об отмене отстранения россиян от турниров под эгидой IBU.

CAS ранее признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) об отстранении российских спортсменов и обязал FIS рассматривать индивидуальные заявки россиян на участие в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут 6–22 февраля в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо.