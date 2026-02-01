 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Фулхэм 1 1,03 x 8 2 105 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Сити 1 5,4 x 1,87 2 2,9 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Удинезе Рома 1 4,4 x 3,35 2 1,9 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,63 x 3,55 2 6,3 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,65 x 4 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,2 2 6,6 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 3,85 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,5 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,18 x 67 2 4,85 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Олимпиада-2026⁠,
0

Глава МОК заявила, что нет конкретных сроков полного допуска россиян

Глава МОК: нет временных рамок для возвращения россиян и восстановления ОКР
Сюжет
Олимпиада-2026
Ковентри напомнила, что для Игр в Италии схема допуска россиян такая же, как и на Олимпиаде в Париже. Министр спорта Дегтярев ранее говорил, что ждет решения МОК по восстановлению ОКР в правах «в ближайшие месяцы»
Кирсти Ковентри
Кирсти Ковентри (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

У Международного олимпийского комитета (МОК) нет четких сроков для восстановления в правах Олимпийского комитета России (ОКР) и полноценного возвращения спортсменов на международные соревнования, заявила на пресс-конференции глава организации Кирсти Ковентри.

Ковентри напомнила, что для Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо МОК следует той же схеме допуска, что и на Олимпиаде в Париже — в нейтральном статусе после проверки специальной комиссии. В итоге на Игры поедут только 13 российских спортсменов.

В январе глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф говорил, что МОК сосредоточен на том, чтобы дать возможность российским командам успеть вернуться к Олимпиаде 2028 года.

Министр спорта Михаил Дегтярев в январе заявил, что «в ближайшие месяцы» ожидает положительного решения по восстановлению статуса ОКР.

В декабре 2025-го МОК рекомендовал отменить ограничения на участие в международных турнирах российских и белорусских юниоров, но сохранил прежние рекомендации для взрослых турниров.

ОКР был временно отстранен в 2023 году за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. После принятия в декабре 2024-го нового устава регионы больше членами ОКР не являются.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Международный олимпийский комитет (МОК) Кирсти Ковентри
Кирсти Ковентри фото
Кирсти Ковентри
спортсменка, Глава МОК
16 сентября 1983 года
Материалы по теме
Допущенные МОК горнолыжники и саночники согласились выступить на Играх
Спорт
МОК пообещал строгие меры безопасности для российских спортсменов на ОИ
Спорт
Глава IIHF заявил о желании МОК полноценно вернуть Россию к Играм-2028
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Economist объяснил, как развалившиеся империи мешают ЕС иметь свою армию Политика, 20:55
Глава МОК заявила, что нет конкретных сроков полного допуска россиян Спорт, 20:25
Оспа обезьян подтвердилась у пациента больницы в Домодедово Общество, 20:12
СКА установил клубный антирекорд по числу поражений подряд в КХЛ Спорт, 20:01
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Краснодарская модель прокомментировала упоминание в файлах Эпштейна Политика, 19:51
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Индия объявила о рекордных заимствованиях на $187 млрд Экономика, 19:43
«Авангард» впервые за семь сезонов победил в гостях московское «Динамо» Спорт, 19:35
FT предложила не переживать из-за «трудопокалипсиса» после ИИ Экономика, 19:29
Индонезия начала снимать блокировку с Grok Технологии и медиа, 19:18
Четыре мирных жителя пострадали от удара дрона в Белгородской области Политика, 19:11
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Медведев напомнил о роли Финляндии как сателлита гитлеровской Германии Политика, 18:59