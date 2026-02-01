Глава МОК заявила, что нет конкретных сроков полного допуска россиян
У Международного олимпийского комитета (МОК) нет четких сроков для восстановления в правах Олимпийского комитета России (ОКР) и полноценного возвращения спортсменов на международные соревнования, заявила на пресс-конференции глава организации Кирсти Ковентри.
Ковентри напомнила, что для Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо МОК следует той же схеме допуска, что и на Олимпиаде в Париже — в нейтральном статусе после проверки специальной комиссии. В итоге на Игры поедут только 13 российских спортсменов.
В январе глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф говорил, что МОК сосредоточен на том, чтобы дать возможность российским командам успеть вернуться к Олимпиаде 2028 года.
Министр спорта Михаил Дегтярев в январе заявил, что «в ближайшие месяцы» ожидает положительного решения по восстановлению статуса ОКР.
В декабре 2025-го МОК рекомендовал отменить ограничения на участие в международных турнирах российских и белорусских юниоров, но сохранил прежние рекомендации для взрослых турниров.
ОКР был временно отстранен в 2023 году за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. После принятия в декабре 2024-го нового устава регионы больше членами ОКР не являются.
