Глава МОК заявила, что нет конкретных сроков полного допуска россиян

Глава МОК: нет временных рамок для возвращения россиян и восстановления ОКР

Ковентри напомнила, что для Игр в Италии схема допуска россиян такая же, как и на Олимпиаде в Париже. Министр спорта Дегтярев ранее говорил, что ждет решения МОК по восстановлению ОКР в правах «в ближайшие месяцы»

Кирсти Ковентри (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

У Международного олимпийского комитета (МОК) нет четких сроков для восстановления в правах Олимпийского комитета России (ОКР) и полноценного возвращения спортсменов на международные соревнования, заявила на пресс-конференции глава организации Кирсти Ковентри.

Ковентри напомнила, что для Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо МОК следует той же схеме допуска, что и на Олимпиаде в Париже — в нейтральном статусе после проверки специальной комиссии. В итоге на Игры поедут только 13 российских спортсменов.

В январе глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф говорил, что МОК сосредоточен на том, чтобы дать возможность российским командам успеть вернуться к Олимпиаде 2028 года.

Министр спорта Михаил Дегтярев в январе заявил, что «в ближайшие месяцы» ожидает положительного решения по восстановлению статуса ОКР.

В декабре 2025-го МОК рекомендовал отменить ограничения на участие в международных турнирах российских и белорусских юниоров, но сохранил прежние рекомендации для взрослых турниров.

ОКР был временно отстранен в 2023 году за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. После принятия в декабре 2024-го нового устава регионы больше членами ОКР не являются.