Общество ,
20 фев, 10:38
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Как выглядит обрушившийся в Норильске цех. Фоторепортаж
В субботу, 20 февраля, обрушился цех Норильской обогатительной фабрики (входит в дочернюю компанию «Норникеля» «Медвежий ручей»). Из-под завалов спасли шесть человек, позже один скончался. Цех обрушился во время ремонта
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
Фото: Денис Кожевников / ТАСС
Фото: Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
Фото: Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
Фото: Денис Кожевников / ТАСС