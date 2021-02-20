Число погибших при обрушении на фабрике в Норильске увеличилось до трех

Фото: СК РФ

Под завалами обрушившегося цеха Норильской обогатительной фабрики сотрудники МЧС нашли тела двух работников. Об этом сообщили РБК в пресс-службе следственного управления по Красноярскому краю Следственного комитета.

«Двое рабочих, которые попали под завалы на норильской фабрике, погибли», — сообщили спасатели.

Обрушение части здания дробильного цеха произошло утром 20 февраля. В региональном МЧС сообщили РБК, что два человека самостоятельно вышли из-под завалов, четырех извлекли спасатели. В СК сообщали, что один из них скончался. Позднее спасатели заявили, что с помощью тепловизоров удалось установить местонахождение еще двух человек под завалами.

По предварительным данным СК, обрушение здания могло произойти из-за ремонтных работ по укреплению несущих опор и перекрытий. Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин в разговоре с РБК заявил, что причиной обрушения части здания стало «грубое нарушение техники безопасности».

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК).