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Число погибших при обрушении на фабрике в Норильске увеличилось до трех

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Фото: СК РФ
Фото: СК РФ
Под завалами обрушившегося цеха Норильской обогатительной фабрики сотрудники МЧС нашли тела двух работников. Об этом сообщили РБК в пресс-службе следственного управления по Красноярскому краю Следственного комитета.

«Двое рабочих, которые попали под завалы на норильской фабрике, погибли», — сообщили спасатели.

Как выглядит обрушившийся в Норильске цех. Фоторепортаж
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Обрушение части здания дробильного цеха произошло утром 20 февраля. В региональном МЧС сообщили РБК, что два человека самостоятельно вышли из-под завалов, четырех извлекли спасатели. В СК сообщали, что один из них скончался. Позднее спасатели заявили, что с помощью тепловизоров удалось установить местонахождение еще двух человек под завалами.

По предварительным данным СК, обрушение здания могло произойти из-за ремонтных работ по укреплению несущих опор и перекрытий. Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин в разговоре с РБК заявил, что причиной обрушения части здания стало «грубое нарушение техники безопасности».

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК).

Норильская обогатительная фабрика входит в дочернюю компанию «Норникеля» «Медвежий ручей».

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