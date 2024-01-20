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В Новосибирске отменили второй юбилейный концерт Лолиты

Посвященный 60-летию концерт Лолиты снова отменили в Новосибирске
Лолита
Лолита (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Два концерта певицы Лолиты, посвященные ее 60-летию, отменили в Доме ученых Сибирского отделения РАН в новосибирском Академгородке, сообщила площадка проведения мероприятия.

Концерты должны были пройти 31 марта и 2 апреля: на странице первого пресс-служба Дома ученых сообщила, что мероприятие не состоится, а купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения, а второй исчез из афиши. О причине отмены концерта площадка не уточнила.

В начале января руководитель общественной организации «Союз отцов» Новосибирской области Сергей Майоров заявил, что концерты Лолиты в городе нужно отменить из-за участия певицы в «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Он отметил, что «нельзя давать площадку людям, которые развращают нашу молодежь своим примером».

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12 января был отменен концерт исполнительницы в Омске. В областном минкульте это объяснили тем, что певица не подписала договор на предоставление зала. В ответ на это Лолита сказала, что не будет комментировать ситуацию, отметив, что это «уже концерт казаков».

Лолита присутствовала на вечеринке Ивлеевой Almost Naked («Почти голышом»), которая прошла в московском клубе «Мутабор» в конце декабря. Фотографии и видео с мероприятия вызвали широкий резонанс и критику в адрес гостей. Дресс-код мероприятия предполагал частичную или почти полную обнаженность, что вызвало недовольство общественных организаций. На некоторых из фотографий и видео Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ».

В ноябре Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ», запретив его деятельность в стране. Оспорить это было невозможно, поскольку у движения нет юрлица. С декабря 2022 года в России действует запрет на пропаганду ЛГБТ, за нарушение грозит до 5 млн руб. штрафа.

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Лолита Новосибирск Новосибирская область отмена концертов
Лолита Милявская фото

Лолита Милявская

певица, актриса, телеведущая
14 ноября 1963 года
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