В Новосибирске отменили второй юбилейный концерт Лолиты

Лолита (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Два концерта певицы Лолиты, посвященные ее 60-летию, отменили в Доме ученых Сибирского отделения РАН в новосибирском Академгородке, сообщила площадка проведения мероприятия.

Концерты должны были пройти 31 марта и 2 апреля: на странице первого пресс-служба Дома ученых сообщила, что мероприятие не состоится, а купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения, а второй исчез из афиши. О причине отмены концерта площадка не уточнила.

В начале января руководитель общественной организации «Союз отцов» Новосибирской области Сергей Майоров заявил, что концерты Лолиты в городе нужно отменить из-за участия певицы в «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Он отметил, что «нельзя давать площадку людям, которые развращают нашу молодежь своим примером».

12 января был отменен концерт исполнительницы в Омске. В областном минкульте это объяснили тем, что певица не подписала договор на предоставление зала. В ответ на это Лолита сказала, что не будет комментировать ситуацию, отметив, что это «уже концерт казаков».

Лолита присутствовала на вечеринке Ивлеевой Almost Naked («Почти голышом»), которая прошла в московском клубе «Мутабор» в конце декабря. Фотографии и видео с мероприятия вызвали широкий резонанс и критику в адрес гостей. Дресс-код мероприятия предполагал частичную или почти полную обнаженность, что вызвало недовольство общественных организаций. На некоторых из фотографий и видео Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ».