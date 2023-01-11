СК сообщил о телефонном разговоре Бастрыкина и Никиты Михалкова

Никита Михалков (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин позвонил режиссеру Никите Михалкову, который проходит лечение в больнице из-за гриппа, и пожелал ему выздоровления. Об этом сообщает телеграм-канал СК.

«Глава ведомства также отметил важность телевизионной деятельности Никиты Михалкова, обозначив, что его программа «Бесогон ТВ» по-прежнему острая, актуальная и играет важную роль в воспитании духовно-нравственных ценностей у молодежи», — рассказали в ведомстве.

Бастрыкин и Михалков обсудили «непростое для нашей страны время» и необходимость объединения вокруг «общей благой цели». Глава Следственного комитета поблагодарил Михалкова за «плодотворную общественную работу» и за то, что он, несмотря на занятость, всегда находит время для «творческих встреч и общения с молодежью».

В завершение разговора Бастрыкин пожелал Михалкову выздоровления, отметив, что «миллионы граждан искренне переживают за него». Он отметил, что офицеры ведомства готовы оказать любую помощь и поддержку Михалкову, «подставив крепкое товарищеское плечо».

Режиссера госпитализировали 5 января. Как сказал РБК представитель Михалкова, его положили в больницу с гриппом. О его госпитализации с подозрением на коронавирус сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. 9 января в больнице, в которой лежит Михалков, сообщили, что он находится в отделении реанимации. 11 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что глава государства Владимир Путин регулярно получает данные о состоянии Михалкова и желает ему здоровья.

10 января в телеграм-канале Михалкова появилось сообщение с его подписью, что он проходит обследование и лечится. Он предупредил, что в СМИ и соцсетях появилась «немыслимая, мало соответствующая действительности» информация о нем и его здоровье.