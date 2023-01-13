Врачи сообщили, что Никита Михалков остается в реанимации

В больнице заявили, что Никита Михалков продолжает лечение в реанимации

Михалкову 77 лет, он находится в реанимации с 9 января. Режиссера госпитализировали с гриппом, в своем телеграм-канале «Бесогон» он предупредил о «немыслимой» информации о нем в соцсетях

Никита Михалков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Режиссер Никита Михалков остается в отделении реанимации, сообщили «РИА Новости» в больнице, где он находится.

«Он в реанимации» — сказал собеседник агентства. РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Никиты Михалкова и представителю Союза кинематографистов.

Михалкова госпитализировали 5 января. Представитель режиссера рассказывал РБК, что его положили в больницу с гриппом. «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что его госпитализировали с подозрением на коронавирус. 9 января в больнице, в которой лежит Михалков, сообщили, что он находится в реанимации.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину регулярно докладывают о состоянии Михалкова. Он добавил, что президент желает ему здоровья.

10 января в телеграм-канале Михалкова появилось сообщение с его подписью, что он проходит обследование и лечится. Он предупредил, что в СМИ и соцсетях появилась «немыслимая, мало соответствующая действительности» информация о нем и его здоровье.