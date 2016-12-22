Чайку попросили проверить «Смерть Сталина» и предупредить Мединского

Генерального прокурора попросили проверить фильм «Смерть Сталина» на предмет экстремизма и вынести предостережение главе Минкультуры. Письмо датировано 23 января, в этот день министерство отозвало прокатное удостоверение

Фото: Гелин Михаил / Интерпресс / ТАСС

Общественный совет при Минкультуры направил генпрокурору Юрию Чайке письмо с просьбой вынести министру культуры Владимиру Мединскому предостережение «о необходимости принятия мер по недопустимости нарушения законодательства» в связи с выдачей прокатного удостоверения фильму «Смерть Сталина». Копия письма есть в распоряжении РБК. Чайку также просят провести проверку фильма на предмет экстремизма, а также «возможных угроз общественной безопасности при прокате».

О том, что письмо направлено в Генпрокуратуру, РБК сообщил подписавший его зампредседателя общественного совета при министерстве Михаил Лермонтов.

Члены совета после просмотра ленты заключили, что фильм «направлен на возбуждение ненависти и вражды, на унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма», говорится в письме. Кроме того, в трейлере члены общественного совета усмотрели оскорбительное отношение к гимну СССР: «Используются непристойные выражения и действия под звучание государственного гимна».

Обращение, в котором Чайку также просят «предложить [Мединскому] отозвать прокатное удостоверение», датировано 23 января. В тот же день Минкультуры отозвало у прокатчика «Вольгафильм» прокатное удостоверение на картину о Сталине.

Премьера «Смерти Сталина», сатирического фильма режиссера Армандо Ианнуччи, должна была состояться в России 25 января. Прокатное удостоверение компания «Вольгафильм» получила 17 января.

22 января деятели культуры, включая режиссера Никиту Михалкова и продюсера Леонида Верещагина, посмотрели фильм в Министерстве культуры и по итогам предложили перенести премьеру, попросив Мединского временно отозвать прокатное удостоверение.

На следующий день и.о. директора департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова сообщила, что ведомство отозвало прокатное удостоверение. Она сослалась на положение правил выдачи таких удостоверений, где говорится о запрете на демонстрацию материалов с информацией, распространять которую запрещено законом.

Мединский, объясняя решение своего ведомства, заявил, что «люди старшего поколения, да и не только» могут посчитать ленту «оскорбительной насмешкой над всем советским прошлым», армией СССР и жертвами сталинизма.

Ианнуччи выразил надежду, что картину все же однажды покажут в кинотеатрах. Режиссер отметил, что те россияне, кому создатели ее показывали, остались довольны и «высоко оценили фильм».