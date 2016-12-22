Суверенное кинопространство: почему сняли с проката «Смерть Сталина»

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение комедии «Смерть Сталина» всего за два дня до ее премьеры в России. Это уже второй за неделю серьезный скандал на российском кинорынке

Владимир Мединский (слева) (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Сутки на решение

Во вторник, 23 января, Минкультуры отозвало у компании «Вольгафильм» прокатное удостоверение на показ комедии «Смерть Сталина» за два дня до ее официальной премьеры. Официальная причина запрета картины — «выявление при публичной демонстрации фильма материалов, запрещенных законом» (пп. «д» п. 20 правил выдачи прокатных удостоверений, прописанных в постановлении правительства №143 от 27 февраля 2016 года).

Но запрещенный материал в фильме министерство обнаружило не сразу и не самостоятельно. Оригинал прокатного удостоверения «Вольгафильм» получил 17 января 2018 года (копия есть в распоряжении РБК). Согласно действующим правилам для его получения прокатчик был обязан предоставить в министерство вместе с другими документами и копию фильма. То есть к этому моменту в министерстве фильм уже видели.

Но в понедельник, 22 января, картину внезапно решили посмотреть еще раз с участием самого министра культуры Владимира Мединского, режиссеров Никиты Михалкова и Сергея Мирошниченко, других деятелей культуры и чиновников. Поводом для просмотра стало письмо юристов Минкультуры ​главе ведомства (копия письма, датированного 19 января, есть в распоряжении РБК): по их мнению, картина содержит признаки экстремизма, а также представляет в искаженном виде образы некоторых исторических личностей. В частности, маршал Георгий Жуков представлен в ней «воинствующим клоуном». Правда, юристы почему-то обращались к министру не как его сотрудники в рамках выполнения служебных обязанностей, а как «частные лица», уточняли в министерстве.

Во вторник днем деятели культуры (как посмотревшие накануне картину, так и присоединившиеся к ним) написали Мединскому письмо, где назвали «Смерть Сталина» «плевком в лицо» участникам войны. Подписанты попросили министра временно отозвать у ленты прокатное удостоверение, чтобы ее премьера не совпала с 75-летием победы в Сталинградской битве, которое состоится 2 февраля.

Почему запрещенный законом материал специалисты Минкультуры не увидели при первом просмотре картины и выдали прокатное удостоверение, в министерстве не поясняют. В заявлении Мединского, которое было сделано вечером во вторник, лишь отмечается, что министерство «обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины на экраны в канун 75-летия исторической победы под Сталинградом». «Нас прокатчик не услышал», — отмечается в заявлении министра.

Отзыв прокатного удостоверения фильма по идеологическим причинам — крайне редкое явление. В 2016 году министерство отозвало прокатное удостоверение у фильма Международного центра Рерихов (МЦР) «Зов космической эволюции» из-за его пропагандистской идеологической направленности. В качестве одной из причин называлась демонстрация нацистской символики в целях пропаганды. В 2015 года прокатная компания «Централ Партнершип» за несколько дней до премьеры сама отозвала из российского проката фильм «Номер 44» шведского режиссера Дэниэля Эспиносы, рассказывающий историю расследования серии убийств детей в СССР. В министерстве это решение прокатчика поддерживали и уточняли, что «прокат подобного рода фильмов в преддверии 70-летия Победы недопустим».

У нас нет цензуры

Комедия «Смерть Сталина» была впервые показана в сентябре прошлого года на кинофестивале в Торонто, а мировой релиз начался с 20 октября. Практически сразу после премьеры картина подверглась критике и призывам к запрету в России. Бывший глава общественного совета Минкультуры Павел Пожигайло заявил о необходимости проверки фильма на предмет «провокации и удара по коммунистам». Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко называл ленту «мерзостью» и выразил надежду, что министерство не допустит ее выхода в прокат.

Однако после объявления даты российского проката — 25 января 2018 года — в защиту фильма выразился сам Мединский. Министерство не стремится запрещать фильмы, которые могут попасть в российский прокат, придерживается в этом вопросе свободы слова, говорил он, комментируя вопрос о возможном запрете картины в России. «Вам лишь бы что-то запретить. Мы, наоборот, придерживаемся другой позиции. У нас свобода слова», — утверждал министр.

Почему министр так резко изменил свое отношение к картине — единого мнения у опрошенных РБК участников рынка нет. По одной из версий, такая реакция могла быть связана с другим громким «киноскандалом» последней недели, в котором фактически принимали участие те же игроки — министерство и «Вольгафильм». На прошлой неделе ведомство направило этому дистрибьютору прокатное удостоверение на фильм «Приключения Паддингтона 2» с датой релиза — 1 февраля, в то время как прокатчик планировал выпустить ее в прокат 18 января.

Вопрос о семейной картине стал поводом для Ассоциации владельцев кинотеатров написать российскому премьеру Дмитрию Медведеву жалобу на деятельность министерства. В итоге релиз фильма о приключениях популярного медвежонка был сдвинут на 20 января. «Считайте, что Мединский не смог простить «Вольгафильму» скандал из-за фильма про Паддингтона, — иронизирует один из собеседников РБК. — Отзыв удостоверения на «Смерть Сталина» стало своеобразной местью Мединского прокатчику».

О чем фильм «Смерть Сталина» Жанр картины «Смерть Сталина» ее создатели определили как сатирическую комедию. Фильм посвящен периоду в советской истории после смерти в 1953 году генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина. Действие ленты разворачивается вокруг приближенных Сталина, которые начали борьбу за власть еще до официальных похорон вождя. Противникам ленты не понравилась довольно вольная режиссерская трактовка Армандо Ианнуччи образов советских героев. Так, больше всего критики обрушилось на персонаж маршала Георгия Жукова, которого сыграл в фильме британский актер Джейсон Айзекс. «В фильме он ведет себя довольно как придурок», — заявлял ранее РБК член общественного совет Минкультуры Павел Пожигайло. Роль Никиты Хрущева в ленте исполнил американский актер Стив Бушеми, председателя Совета министров СССР Георгия Маленкова — Джеффри Тэмбор, младшего сына вождя Василия Сталина — Руперт Френд.

В «Вольгафильме» от комментариев отказываются, говоря, что комментировать «еще нечего», так как министерство официально не уведомило прокатчика об отзыве прокатного удостоверения. Согласно правилам уведомление считается доставленным в течение шести дней с момента его отправки ведомством. Но крупнейшие сети в Москве (прокат фильма был запланирован в более чем 30 столичных кинотеатрах и российских регионах) уже начали снимать его с афиши.

Скандал с фильмом про Паддингтона стал поводом для поручения премьера изучить вопрос о процедуре выдачи прокатных удостоверений, рассказал РБК источник в аппарате правительства. «Сегодняшний скандал еще раз показывает, что проблема есть. И вместо ясных для рынка правил все время всплывают какие-то решения, которые подрывают доверие всех участников отрасли», — добавил собеседник РБК.

Фото: кадр из к/ф «Смерть Сталина»

«Основной вопрос, который сейчас обсуждает вся индустрия, — это отсутствие гарантий для всех участников кинорынка — сетей, прокатчиков, дистрибьюторов — от возможного внезапного вмешательства со стороны регулятора», — отмечает один из российских продюсеров. Гендиректор сети кинотеатров «Киномакс» Дмитрий Нартов заявил РБК, что пускать или не пускать фильм в прокат — это право регулятора. Однако, по его словам, иногда Минкультуры этим правом пользуется чрезмерно. Кинорежиссер и продюсер Дмитрий Фикс уверен, что Минкультуры и дальше продолжит влиять на рынок своими «нерыночными» действиями.

Что может сделать прокатчик против министерства Прокатчик может обжаловать отзыв прокатного удостоверения в судебном порядке по общим правилам подсудности, рассказал РБК юрист правового департамента Heads Consulting Игорь Валуев. В частности, по его словам, если дистрибьютор — коммерческая организация или предприниматель, то данный спор должен быть рассмотрен в арбитражном суде. Прокатчиком также может быть проведена судебная или внесудебная экспертиза. В данном случае «Вольгафильм» надлежит обжаловать отказ в судебном порядке, параллельно провести свою независимую экспертизу, а также просить в суде провести судебную экспертизу. У прокатчика будет три месяца (п. 4 ст. 198 АПК РФ) на подачу заявления в суд начиная с седьмого дня после отправки Минкультуры уведомления об отзыве.

Гендиректор сети «Каро» Ольга Зинякова заявила РБК, что логика действий Минкультуры — сначала выдать, а потом отозвать прокатное удостоверения — не до конца ясна. По ее словам, если к картине не было вопросов, когда ее смотрели в первый раз и выдавали прокатное удостоверение, то почему они возникли сейчас. Также Зинякова обращает внимание на то, кем была дана оценка о наличии в фильме экстремизма: «Был ли это какой-то экспертный совет?» «То, что сейчас происходит и как это происходит — в последний момент и довольно грубо по отношению к рынку — плохо для всех участников рынка», — сказала она, отметив, что киноиндустрия надеется на «серьезный диалог» с Минкультуры.

Цензурный вопрос

​Ситуацию с отзывом прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина» могут расценить как попытку цензуры, заявил РБК президент Центра политических технологий Игорь Бунин. По его мнению, запрещать фильмы стоит лишь в том случае, если они содержат однозначно запрещенные к показу материалы. «Вряд ли в фильме есть сцены, призывающие к суициду или пропагандирующие порнографию, — пояснил он. — Скорее, это просто попытка властей бороться с неприятной, неудобной кинолентой».

Скандалом, возникшим вокруг разговоров о цензуре в России, могут воспользоваться оппоненты Мединского, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. Как решить этот вопрос и избежать критики — решать министру Мединскому, чье ведомство «не предусмотрело подобный риск». Тем не менее очевидно, что этот скандал теперь рассматривается в контексте предвыборной кампании, в которой участвует Владимир Путин, и несет для нее определенные риски, считает эксперт. Если министр не справится — ситуация может кончиться и отставкой министра, не исключил Фетисов.

По мнению Бунина, ситуация с фильмом «не сыграет на руку» Мединскому, который и так в прошлом году едва не потерял научную степень. «Конечно, он человек с серьезными защитниками, гибкий и приспосабливающийся, но не думаю, что ему есть место в будущем правительстве», — отметил политолог. Ранее эксперты фонда «Петербургская политика» назвали Мединского среди кандидатов на выбывание из правительства после президентских выборов. Авторы доклада посчитали, что из-за низких оценок в СМИ он является «аллергеном» для общества, как и вице-премьер Дмитрий Рогозин, и глава Минобрнауки Ольга Васильева.

С этим мнением не согласен политолог Аббас Галлямов. По его мнению, в этой ситуации Мединскому ничего не грозит, так как его критикуют только либералы, а они для власти «давно потеряны». «Критика со стороны либералов в условиях современной России лишь укрепляет аппаратные позиции критикуемого», — добавил он. Напротив, чем больше оппозиция будет говорить о цензуре, «тем сильнее консолидируется вокруг властей «патриотический» избиратель», уверен политолог.