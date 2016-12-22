Мединский объяснил отзыв прокатного удостоверения у «Смерти Сталина»

Министр культуры заявил, что никакой цензуры в решении отозвать прокатное удостоверение у британской сатирической комедии нет. Ранее она вызвала целую волну критики. Российская премьера должна была состояться в этот четверг

Владимир Мединский (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина». Он уверяет, что это решение связано с вопросами морали и юридическими аспектами, а не с цензурой.

В заявлении Мединского, которое поступило в РБК, сказано, что после специально организованного просмотра фильма в Минкультуры поступают обращения граждан, с которыми «нельзя не согласиться». «Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми — и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма», — объясняет министр.

«Мы не боимся критических и нелицеприятных оценок нашей истории», — подчеркнул Мединский. «У нас нет цензуры, — сказал министр. — Но есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней».

Министр напомнил, что ведомство обращало внимание прокатчиков «на крайнюю неуместность» выхода фильма в прокат в канун 75-летия битвы под Сталинградом. Однако прокатчики не услышали Минкультуры, посетовал он.

«Но это все — вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся и на требования которого справедливо указали юристы Минкультуры в заявлении после просмотра фильма», — сказал Мединский. Он добавил, что Минкультуры направило материалы для проведения дополнительной юридической экспертизы.

Ранее, как сообщала пресс-служба Минкультуры, юристы ведомства посчитали, что картина содержит признаки экстремизма, а также представляет в искаженном виде образы некоторых исторических личностей.

Минкультуры 23 января отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Произведенная в Великобритании сатирическая комедия, снятая режиссером Армандо Ианнуччи, повествует о закулисных интригах и борьбе за власть советского руководства в связи со смертью лидера. Премьера была намечена на 25 января.

В ноябре минувшего года Мединский, комментируя возможный запрет показа фильма «Смерть Сталина» в России, говорил, что ведомство не стремится что-то запрещать и придерживается свободы слова. «Вам лишь бы что-то запретить. Мы, наоборот, придерживаемся другой позиции. У нас свобода слова», — сказал тогда министр.