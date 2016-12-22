Режиссер «Смерти Сталина» прокомментировал отмену премьеры в России

Режиссер комедии «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи прокомментировал отзыв прокатного удостоверения у картины в России и выразил надежду на то, что в итоге фильм все-таки выйдет на экраны.
«Все россияне, которым мы показывали фильм, включая журналистов, рассказали, что им понравилось, они высоко оценили фильм. Они сказали две вещи: это смешно, но правдиво. Я все еще уверен в том, что нам удастся показать фильм в кинотеатрах», — сказал он британской газете The Guardian.
Во вторник, 23 января, Минкультуры отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина» у дистрибьютора картины — компании «Вольгафильм». Российская премьера фильма была назначена на 25 января. Министерство объяснило запрет «выявлением при публичной демонстрации фильма материалов, запрещенных законом».
Первое прокатное удостоверение Минкультуры выдало «Вольгафильму» 17 января. После просмотра картины юристы ведомства составили отчет, который получил министр культуры Владимир Мединский. По их мнению, в фильме есть признаки экстремизма, а также искаженные образы исторических личностей. В понедельник, 22 января, картину посмотрели сам Мединский, режиссер Никита Михалков и другие чиновники и культурные деятели. На следующий день деятели культуры обратились к Мединскому с просьбой отозвать у ленты прокатное удостоверение.
Мединский, комментируя решение своего ведомства, говорил, что отзыв прокатного удостоверения связан с вопросами морали, а не цензуры. «У нас нет цензуры, — сказал министр. — Но есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней».
Армандо Ианнуччи — шотландский сатирик, писатель и радиоведущий, он наиболее известен как один из создателей популярного в США сериала «Вице-президент», а также политической сатиры «В петле».