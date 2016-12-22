Режиссер «Смерти Сталина» прокомментировал отмену премьеры в России

Режиссер «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи рассказал, что фильм понравился россиянам и журналистам из России, которые его видели. Он надеется, что картину все-таки удастся показать в кинотеатрах

​Армандо Иануччи (Фото: Phil McCarten / AP)

Режиссер комедии «Смерть Сталина» ​Армандо Ианнуччи прокомментировал отзыв прокатного удостоверения у картины в России и выразил надежду на то, что в итоге фильм все-таки выйдет на экраны.

«Все россияне, которым мы показывали фильм, включая журналистов, рассказали, что им понравилось, они высоко оценили фильм. Они сказали две вещи: это смешно, но правдиво. Я все еще уверен в том, что нам удастся показать фильм в кинотеатрах», — сказал он британской газете The Guardian.

Во вторник, 23 января, Минкультуры отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина» у дистрибьютора картины — компании «Вольгафильм». Российская премьера фильма была назначена на 25 января. Министерство объяснило запрет «выявлением при публичной демонстрации фильма материалов, запрещенных законом».​

Первое прокатное удостоверение Минкультуры выдало «Вольгафильму» 17 января. После просмотра картины юристы ведомства составили отчет, который получил министр культуры Владимир Мединский. По их мнению, в фильме есть признаки экстремизма, а также искаженные образы исторических личностей. В понедельник, 22 января, картину посмотрели сам Мединский, режиссер Никита Михалков и другие чиновники и культурные деятели. На следующий день деятели культуры обратились к Мединскому с просьбой отозвать у ленты прокатное удостоверение.

Мединский, комментируя решение своего ведомства, говорил, что отзыв прокатного удостоверения связан с вопросами морали, а не цензуры. «У нас нет цензуры, — сказал министр. — Но есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней».

Армандо Ианнуччи — шотландский сатирик, писатель и радиоведущий, он наиболее известен как один из создателей популярного в США сериала «Вице-президент», а также политической сатиры «В петле».