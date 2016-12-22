Релиз «Смерти Сталина» попросят отложить из-за юбилея битвы за Сталинград

Премьера фильма «Смерть Сталина», которая в России назначена на 25 января, может быть перенесена. Посмотревшие картину кинодеятели посчитали ее оскорбительной и намерены добиваться от Минкультуры пересмотра условий проката

Фото: кадр из фильма «Смерть Сталина»

Комедия режиссера Армандо Иануччи «Смерть Сталина» не представляет ни исторической, ни культурной ценности и является оскорбительной. К такому выводу пришли деятели культуры, посмотревшие ленту в Минкультуры России вечером в понедельник, 22 января. Об этом сообщил РБК глава общественного совета министерства Юрий Поляков.

Как уточнил РБК один из членов совета Павел Пожигайло, в общественном просмотре «Смерти Сталина» приняли участие режиссеры Никита Михалков и Сергей Мирошниченко, кинопродюсер Леонид Верещагин, зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко и другие деятели кино и культуры. По словам Пожигайло, на показе фильма в Минкультуре присутствовали также юристы, которые нашли в нем признаки нарушения российского законодательства.

«В ленте оскверняются наши исторические символы — советский гимн, ордена и медали, — отметил он. — Маршал Жуков (его сыграл Джейсон Айзекс. — РБК) изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения», — считает он.

Пожигайло отметил, что на основании нарушений правил выдачи удостоверения общественники намерены добиваться переноса премьеры фильма на лето этого года. Новая дата начала проката позволит избежать выхода оскорбительной для ветеранов Великой Отечественной войны картины накануне 75-й годовщины победы в Сталинградской битве, которая будет отмечаться 2 февраля, пояснил Пожигайло, добавив, что выход такой ленты, как «Смерть Сталина», нежелателен и накануне выборов президента. По его словам, во вторник деятели культуры намерены обратиться с жалобой на фильм в Минкультуры и потребовать переноса даты выхода ленты.

При этом днем во вторник стало известно, что общественный просмотр комедии «Смерть Сталина» был организован после обращения юристов (не как сотрудников ведомства, а частных лиц) Минкультуры к главе ведомства Владимиру Мединскому, сообщили РБК в пресс-службе министерства (копия письма, датированного 19 января, есть в распоряжении РБК). По мнению юристов Минкультуры, картина содержит признаки «экстремизма», а также представляет в искаженном виде образы некоторых исторических личностей.

«Жуков представлен просто воинствующим клоуном, а это, между прочим, выдающийся полководец, талантливый стратег, маршал Советского Союза, во многом благодаря руководству которого наша армия победила в Великой Отечественной войне», — отмечается в обращении. Авторы текста просят Мединского «лично внимательно посмотреть этот фильм» и «единственно верное решение — не допустить его показ в России».

В пресс-службе министерства уточнили РБК, что Владимир Мединский посмотрел «Смерть Сталина» «вместе со всеми еще вчера». Однако в пресс-службе пока воздержались от комментариев о том, какое мнение у министра сложилось о картине.​





Видео: ВОЛЬГА / YouTube

Директор по маркетингу и кинотеатральной дистрибуции кинокомпании «Вольгафильм» (прокатчик картины) Елена Шнеерсон, подтвердила РБК, что в понедельник, 22 января, прокатчик повторно предоставил в Минкультуры копию фильма «Смерть Сталина». В первый раз, как отметила Шнеерсон, она предоставлялась ведомству еще в декабре. Но тогда никаких нарушений, по ее словам, выявлено не было, и 17 января Минкультуры выдало «Вольгафильм» прокатное удостоверение (копия есть в распоряжении РБК), где в качестве даты премьеры указано 25 января. Согласно расписанию киносеансов, в этот день картина выйдет в 30 столичных кинотеатрах, включая сетевые «Каро» и «Формулу кино». Но есть и уже отказавшиеся: вчера стало известно, что картину не покажут муниципальные кинотеатры Екатеринбурга. Как заявил «ЕТВ» директор кинотеатра «Салют» Сергей Федяков, «Смерть Сталина» не имеет никакой ценности — ни художественной, ни исторической.

По закону Правила выдачи прокатных удостоверений утверждены постановлением правительства № 143 от 27 февраля 2017 года. В документе оговорены случаи, когда этот документ фильму не выдается, а также может быть отозван. В частности, прокатное удостоверение не должно выдаваться лентам, которые нарушают законодательство России о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Прокат будет также запрещен, если картина содержит материалы, пропагандирующие культ насилия. Поводом для отзыва прокатного удостоверения может послужить «выявление при публичной демонстрации фильма материалов, запрещенных законом».

Замминистра культуры, курирующий деятельность общественного совета, Владимир Аристархов подтвердил РБК, что Минкультуры не выдает прокатное удостоверение фильму, не проверив его на наличие нарушений.

«Прокатное удостоверение не может быть выдано фильму, если в нем есть экстремистская пропаганда. Если оно все же выдано, значит, ленту уже отсматривали наши сотрудники и ничего не нашли», — сказал он, отметив, что сам фильм «Смерть Сталина» еще не видел и на общественном просмотре в Минкультуры не присутствовал.

Не понравился сразу

Картина «Смерть Сталина» (совместное производство кинокомпаний Title Media, Main Journey, Free Range Films, Quad Productions) посвящена периоду в советской истории после смерти в 1953 году генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина. Действие ленты разворачивается вокруг приближенных Сталина, которые начали борьбу за власть еще до похорон вождя. Никиту Хрущева сыграл американский актер Стив Бушеми, председателя Совета министров СССР Георгия Маленкова — Джеффри Тэмбор, младшего сына вождя Василия Сталина — Руперт Френд.

Премьера картины состоялась 8 сентября 2017 года на Международном фестивале в Торонто, а мировой релиз — 20 октября. В Великобритании, например, с этого момента картина собрала $6,865 млн. Также лента вышла 21 января в прокате в Италии и Литве.

Павел Пожигайло еще в сентябре заявлял о необходимости проверки фильма на предмет «провокации и удара по коммунистам». Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко называл ленту «мерзостью» и выразил надежду, что Минкультуры не допустит ее выхода в прокат, а секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что фильм — «очередная форма психологической войны против нашей страны».

