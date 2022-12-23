В Европе на фоне кризиса вырос спрос на энергосберегающие пассивные дома

Европейцы среди прочего занялись улучшением теплоизоляции в своих жилищах, в том числе за счет модернизации окон и дверей, чтобы снизить расходы на отопление

Фото: fiskarhedenvillan.se

Энергетический кризис в Европе и увеличение расходов населения на отопление вызвал интерес к так называемым пассивным домам — зданиям со сверхнизким энергопотреблением, пишет Bloomberg.

Концепция таких домов появилась в 1970-х. Она предполагает методику строительства, нацеленную на максимальное сохранение и циркуляцию тепла внутри здания, что позволяет до минимума сократить отопление помещений. При возведении таких зданий делается упор на герметичность, теплоизоляцию, специальную систему вентиляции и использование солнечной энергии.

Шведская компания Fiskarhedenvillan, специализирующаяся на строительстве частных домов, отмечает, что с начала энергетического кризиса наблюдается повышенный спрос на проекты энергосберегающих жилищ. А британская Norrsken, возводящая такие здания, отмечает, что число интересующихся модернизацией окон и дверей для энергосбережения определенно увеличилось. Если в последние 12 месяцев 66% заказов компании приходилось на новые дома, то в последние два уже более половины касается ремонта.

Агентство поясняет, что многие потребители из-за роста стоимости жизни не смогут потянуть расходы на модернизацию своего жилья в краткосрочной перспективе. Это означает, что им будут доступны только более простые способы сократить энергопотребление — выключать свет и использовать приборы с низкой мощностью.

В некоторых европейских странах расходы на модернизацию домов взяли на себя власти. В Великобритании в прошлом месяце запустили программу с бюджетом £1 млрд, направленную на улучшение изоляции наименее энергоэффективных жилых зданий. В Германии аналогичный проект, начатый еще до кризиса, распространили на старые здания, что позволит охватить более широкий слой жителей, указывает агентство.

Энергетический кризис в Европе начался весной на фоне западных санкций против Москвы из-за спецоперации на Украине, роста цен на газ и сокращения его поставок из России. В целях экономии топлива в ЕС летом согласовали сокращение потребление газа на 15% до конца марта 2023 года. А в декабре европейские страны достигли соглашения о потолке цен на газ.