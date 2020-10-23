Клуб Adrenaline Stadium в Москве опечатали из-за нарушения мер по COVID

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 13:44
Армения сообщила об ударе авиации Азербайджана по городу Мартакерт Политика, 18:21 Швейцарский порядок: разобраться с собственными финансами РБК и TAG Heuer, 18:11 Coca-Cola перестанет выпускать около 200 наименований напитков Стиль, 18:05 «Уральские авиалинии» отказались от полетов из Внуково в Крым Бизнес, 17:56 Акции «Соллерса» упали более чем на 10% после объявления обратного выкупа Инвестиции, 17:50 Время инвестировать: как сделать первые шаги с хорошими результатами РБК и Финансовая платформа, 17:42 Собянин назвал показатели замедления пандемии коронавируса Общество, 17:38 В РАН заявили об отказе журнала из США публиковать статью из-за санкций Общество, 17:30 КХЛ не планирует останавливать сезон и сокращать количество матчей Спорт, 17:25 Клуб Adrenaline Stadium в Москве опечатали из-за нарушения мер по COVID Общество, 17:20 Для московских пользователей каршеринга ввели тест на трезвость Авто, 17:20 Глава МИД Киргизии пообещал ежедневную люстрацию в стране Политика, 17:18 Лидер Нагорного Карабаха попросил Путина помочь с прекращением боев Политика, 17:17 От базовых вещей до модных хобби: гид по мужскому стилю РБК и Frame Moscow, 17:13
Пандемия коронавируса ,  
0 

Клуб Adrenaline Stadium в Москве опечатали из-за нарушения мер по COVID

Фото:adrenaline-stadium.ru
Фото: adrenaline-stadium.ru

На севере Москвы из-за нарушений антикоронавирусных мер опечатали клуб Adrenaline Stadium, сообщил оперативный штаб.

Во время одного из концертов в клубе «выявили нарушения масочно-перчаточного режима, социального дистанцирования, а также норм дезинфекции помещений».

Клубу грозит штраф до 500 тыс. руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

«Нам запретили работать до следующей недели по решению Роспотребнадзора. Концертов в это время не будет, но мы надеемся в ближайшее время начать работать, все концерты переносятся на новые даты. Роспотребнадзор считает, что нарушение существует, мы так не считаем, но будем действовать в рамках закона. Точного решения по срокам закрытия пока нет», — заявил РБК представитель Adrenaline Stadium.

Более 12 тыс. организаций в Москве оштрафовали из-за мер против COVID-19
Общество
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

Adrenaline Stadium рассчитан на 7 тыс. посетителей, сообщается на его сайте. В сентябре в клубе прошли концерты российских групп «Операция Пластилин» и «Би-2». Выступления ряда зарубежных исполнителей, в том числе Enter Shikari, Asking Alexandria и The Neighbourhood, на фоне пандемии были перенесены.

23 и 24 октября в клубе должна была выступить подмосковная рок-группа «Дайте танк (!)». Эти концерты в итоге также перенесли

Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен

Материал дополняется.

Авторы
Виктория Полякова, Роман Кирьянов
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter