Клуб Adrenaline Stadium в Москве опечатали из-за нарушения мер по COVID

Фото: adrenaline-stadium.ru

На севере Москвы из-за нарушений антикоронавирусных мер опечатали клуб Adrenaline Stadium, сообщил оперативный штаб.

Во время одного из концертов в клубе «выявили нарушения масочно-перчаточного режима, социального дистанцирования, а также норм дезинфекции помещений».

Клубу грозит штраф до 500 тыс. руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

«Нам запретили работать до следующей недели по решению Роспотребнадзора. Концертов в это время не будет, но мы надеемся в ближайшее время начать работать, все концерты переносятся на новые даты. Роспотребнадзор считает, что нарушение существует, мы так не считаем, но будем действовать в рамках закона. Точного решения по срокам закрытия пока нет», — заявил РБК представитель Adrenaline Stadium.