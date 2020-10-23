Более 12 тыс. организаций в Москве оштрафовали из-за мер против COVID

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Свыше 12 тыс. организаций были привлечены к административной ответственности за нарушения противоэпидемических мер с 1 сентября. Об этом сообщил журналистам начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков, передает ТАСС.

«Сотрудниками Роспотребнадзора за выявленные нарушения остановлена деятельность более 160 организаций», — добавил Данчиков.

Также начальник Главконтроля рассказал, что за нарушение перчаточно-масочного режима с начала осени к административной ответственности привлекли более 46 тыс. москвичей.

По словам Данчикова, проверки проводятся в первую очередь в тех местах, которые наиболее часто посещают граждане. Это, например, рестораны, а также торговые, офисные и фитнес-центры.