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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы допустили штраф стендап-клубу из-за нарушения мер по COVID

Фото:standupclubru / VK
Фото: standupclubru / VK

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выявили нарушения мер профилактики коронавируса в Stand Up Club #1. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В ходе проверки было установлено, что около входа в клуб нарушались требования о соблюдении социальной дистанции, а в самом заведении посетители не использовали перчатки.

После выявленных нарушений по решению суда клуб могут оштрафовать от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

РБК обратился за комментарием к представителю клуба.

Власти объяснили введение штрафов из-за удаленки в Москве
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Ранее сообщалось, что после рейдов, проведенных в сентябре, в Москве закрыли 49 сетевых магазинов, среди них Eurospar, «Перекресток», «Магнолия» и «Пятерочка». Там посетители и продавцы не носили маски и перчатки и не соблюдали социальную дистанцию. Также на 1 млн руб. за несоблюдение масочного режима оштрафовали Центральный универсальный магазин (ЦУМ).

Накануне полиция провела рейды в трех торговых центрах — «Хорошо!», «Гагаринский» и «Океания». В ходе проверки штрафы от 4 тыс. до 5 тыс. руб. выписали 53 нарушителям, которые были без масок.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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