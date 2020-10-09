Власти Москвы допустили штраф стендап-клубу из-за нарушения мер по COVID

Фото: standupclubru / VK

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выявили нарушения мер профилактики коронавируса в Stand Up Club #1. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В ходе проверки было установлено, что около входа в клуб нарушались требования о соблюдении социальной дистанции, а в самом заведении посетители не использовали перчатки.

После выявленных нарушений по решению суда клуб могут оштрафовать от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

РБК обратился за комментарием к представителю клуба.