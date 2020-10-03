Концертный зал им. Чайковского оштрафуют за нарушение масочного режима

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Концертном зале им. Чайковского выявлены нарушения перчаточно-масочного режима. Об этом в Telegram сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным организации, теперь учреждению грозит штраф в размере до 300 тыс. руб.

Это не первый случай применения подобных санкций. Ранее Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм при проверке в Доме культуры им. Зуева. Там сотрудники и посетители не носили маски, а также отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха и не было разметок для соблюдения социальной дистанции. В ведомстве сообщили, что такие нарушения могут привести к приостановке деятельности заведения на три месяца или штрафу до 500 тыс. руб.