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Концертный зал им. Чайковского оштрафуют за нарушение масочного режима

Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Концертном зале им. Чайковского выявлены нарушения перчаточно-масочного режима. Об этом в Telegram сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным организации, теперь учреждению грозит штраф в размере до 300 тыс. руб.

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Фото:Maxx Kovalenko / Lichtgut / ТАСС

Это не первый случай применения подобных санкций. Ранее Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм при проверке в Доме культуры им. Зуева. Там сотрудники и посетители не носили маски, а также отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха и не было разметок для соблюдения социальной дистанции. В ведомстве сообщили, что такие нарушения могут привести к приостановке деятельности заведения на три месяца или штрафу до 500 тыс. руб.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Проверки также проходят в столичных магазинах. В конце сентября заммэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что Центральный универсальный магазин (ЦУМ) оштрафовали на 1 млн руб. за нарушение масочного режима.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сейчас эпидемиологическая ситуация в столице заметно ухудшилась. Только за последние сутки в городе выявлено почти 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем по всей России. В связи с этим глава города напомнил москвичам о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Он также отметил, что власти хотят избежать строгих карантинных мер.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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