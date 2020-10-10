Цирку Никулина пригрозили штрафом за нарушения мер по COVID-19

Фото: АГН «Москва»

Специалисты в ходе проверки выявили нарушения мер безопасности по коронавирусу в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Об этом заявила главный специалист — эксперт столичного управления Роспотребнадзора Евгения Гореева, передает ТАСС.

В результате проверки сотрудники Роспотребнадзора и Объединения административно-технических инспекций обнаружили, что при входе в здание, в гардеробе и в санузлах отсутствует разметка для соблюдения социального дистанцирования. Также при входе есть только один санитайзер для посетителей, санитайзеры в служебных помещениях отсутствуют вовсе.

«За выявленные нарушения предусмотрена ответственность в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП России, максимальный административный штраф по данной статье — до 500 тыс. руб.», — отметила Гореева.

Руководитель пресс-центра цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин-младший в разговоре с РБК подтвердил, что в здании 10 октября провели проверку.