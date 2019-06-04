«Альфа» и «Т Плюс» раскрыли суть миллиардных претензий к Михаилу Абызову

Претензия один — «переоцененные активы»

Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредитные средства.

Как поясняется в документах, с мая по декабрь 2013 года АО «Группа Е4» приобрело контрольные пакеты акций ряда компаний — ОАО «Сибирский энергетический научно-технический центр», ОАО «Сибтехэнерго», ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж», ЗАО «Е4-СибКОТЭС» и АО «Буреягэсстрой». На момент продажи компаниями владели иностранные юрлица. Ссылаясь на данные зарубежных реестров, истцы предполагают, что эти юрлица могли быть связаны со стопроцентным акционером Е4 — Eforg Аsset Management Limited.

Общая сумма сделок составляла почти 4 млрд руб. и превышала совокупную стоимость чистых активов купленных компаний (по подсчетам Альфа-банка, это 2,91 млрд руб., «Т Плюс» называет сумму 2,17 млрд), то есть они могли быть переоценены, указывают истцы. При этом обязательства по покупке компаний были возложены не на само АО «Группа Е4», а на его кипрского владельца — Eforg Аsset: компании-продавцы единодушно согласились заключить договоры о переводе на нее долга.

Продавцы компаний составляли одну группу и реализовали «единую волю» с Е4, убеждены в «Т Плюс». Их целью, говорится в иске, была «консолидация во владении должника переоцененных активов» с переводом долгов на другое юрлицо. Это позволило Е4 улучшить структуру баланса, технически увеличить активы на 12% и отразить в отчетности более благоприятные цифры, говорится в документе.

Претензия два — «нецелевое расходование» и «дружественные кредиты»

При этом уже в 2012 году Е4 находилась в плохом финансовом состоянии, ее чистые активы (83,4 млн руб.) были кратно меньше уставного капитала (550 млн), что является признаком объективного банкротства, утверждается в иске «Т Плюс». Но уже спустя год стоимость чистых активов, согласно отчетности, увеличилась до 333 млн, то есть на 300%. «Махинации» позволили Е4 привлечь кредиты на сумму свыше 14,9 млрд руб. и €4,3 млн, утверждает «Т Плюс». Свыше 58% кредитных средств, полученных после 28 июня 2013 года, Е4 не вернула, указывают Альфа-банк и Redeliaco Holdings (тексты исков этих двух организаций идентичны).

Вновь привлеченные кредитные средства расходовались нецелевым образом, утверждают истцы. По их мнению, Е4 также предоставляла другим компаниям займы без надлежащего обеспечения и отказывалась взыскивать дебиторскую задолженность с «дружественных» компаний «с целью сбережения активов у аффилированных лиц и их сокрытия от кредиторов». Все это увеличило диспропорцию между активами и долгами, говорится в исках. В ряду действий, которые ухудшили положение Е4, истцы также называют отказ Абызова продать ОАО «Сибэнергострой» компании Fresco Financial Ltd.

В период, когда платежеспособность Е4 последовательно снижалась, у Абызова и Сиротенко доходы росли, отмечает «Т Плюс» со ссылкой на декларации членов правительства. Так, в 2012 году Абызов задекларировал 60,3 млн руб., в 2013-м — 282,9 млн, в 2014-м — 222 млн руб. Сиротенко за 2012 и 2013 годы заработала по 0,3 млн руб., в 2014 году — 8,1 млн.

Какова позиция защиты

Адвокат Абызова Юлий Тай в беседе с РБК отказался от комментариев.

Представители Абызова будут настаивать, что он в указанный период не имел контроля над «Группой Е4» и не мог давать указания касательно тех или иных сделок, поскольку работа в правительстве обязала его передать бизнес в доверительное управление, сообщил РБК близкий к Абызову источник. Таким образом, по его словам, Абызов не может являться контролирующим должника лицом.

Согласно позиции представителей Абызова, истцы не представили доказательств завышения стоимости приобретенных Е4 активов. Еще один аргумент стороны Абызова заключается в том, что «безвозмездное существенное пополнение имущественной массы должника не может нанести вред его кредиторам».

Рост доходов Абызова в период ухудшения положения Е4 не подтверждает «ни наличия у них контроля над должником, ни факта того, что именно в результате их недобросовестных действий «Группа Е4» стала неспособна погасить долги перед своими кредиторами», — заявил также собеседник РБК. Кроме того, претензии касаются вывода миллиардов рублей, а увеличение дохода Абызова было гораздо менее существенным и было связано с другим бизнесом Абызова, прежде всего РЭС и СИБЭКО (госслужащие вправе получать дивиденды от компаний, которые передали в доверительное управление), указал источник.

Как обанкротилась Е4

Основанная в 2006 году «Группа Е4» занималась инжинирингом и строительством в сфере электроэнергетики; она состояла из 12 холдинговых компаний с десятками предприятий. В 2013 году портфель контрактов компании превышал 160 млрд руб., в 2015 году Е4 уже не могла обслуживать долги, к ней было подано более 200 судебных исков. В группе было введено наблюдение, спустя полтора года суд признал Е4 банкротом.

Основной причиной банкротства в отчете временного управляющего были названы внешние экономические факторы — то есть финансовый кризис, затронувший сферу строительства, рассказал РБК арбитражный управляющий Е4 Игорь Вышегородцев. По его словам, в рамках наблюдения проводился анализ на наличие признаков преднамеренного банкротства, и таких признаков выявлено не было.