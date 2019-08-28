Экс-глава группы Е4 Абызова стал обвиняемым по делу о кредите Альфа-банка

СКР принял к производству дело о мошенничестве с кредитами, выданными группе Е4 Михаила Абызова, — его 4 года назад возбудила московская полиция по заявлению Альфа-банка. Обвиняемым по делу проходит экс-президент Е4 Андрей Малышев

Андрей Малышев (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Следственный комитет России забрал у столичного ГУ МВД дело о мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК), возбужденное в 2015 году по заявлению Альфа-банка в связи с долгами группы Е4, ранее принадлежавшей экс-министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову. Об этом РБК рассказал источник в окружении Абызова и подтвердил его адвокат Александр Аснис.

Дело было истребовано в СКР для изучения не позднее апреля этого года, сообщал источник РБК. «Дело действительно принято к производству следователем Следственного комитета. Это произошло в начале июля», — заявил Аснис.

Адвокат подчеркнул, что дело о кредитах Е4 не имеет отношения к преследованию Абызова и не объединено в одно производство с делом экс-министра, который с конца марта арестован по обвинению в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд руб.

По «кредитному» делу проходит бывший президент группы Е4 Андрей Малышев, его процессуальный статус — обвиняемый, сообщил Аснис. Связаться с Малышевым не удалось. Он уже несколько лет находится за пределами России, сообщили два собеседника РБК, близких к Е4 и Абызову.

В 2015 году уехавшего на лечение Малышева привлекли в качестве обвиняемого к делу о растрате 220 млн руб. госкорпорации «Роснано». В 2017 году это дело дошло до суда, но вернулось на доследование, после того как показания в защиту обвиняемых дал Анатолий Чубайс. Все фигуранты сейчас на свободе, расследование продолжается — в том числе в отношении Малышева, который до сих пор находится в розыске.