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Захват заложников в ИК-19 ,  
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Хинштейн раскрыл детали захвата заложников в колонии в ДНР

Хинштейн: заключенные в ДНР смогли взять в заложники 130 пожизненно осужденных
Сюжет
Захват заложников в ИК-19
Заключенные в ДНР 19 августа смогли взять в заложники более 130 приговоренных к пожизненному сроку и двух сотрудников ФСИН, силовикам удалось убедить их сдаться, рассказал Хинштейн. Бунт в Суровикино обернулся гибелью 4 человек
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Трем заключенным в ИК-12 в городе Енакиево в ДНР 19 августа удалось взять в заложники двух сотрудников ФСИН и более 130 осужденных на пожизненные сроки. Таким образом, сегодняшнее нападение в колонии в Суровикино стало третьим за лето, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, также захватчики получили доступ к ключам от камер и к выходам из корпуса. Менее чем через два часа к ИК-12 прибыли силовики, которые блокировали здание, чтобы не допустить массового побега, и уговорили преступников сдаться. «От того, впрочем, что в отличие от Ростова и Волгограда в ДНР удалось обойтись без стрельбы и жертв, проблема не становится менее острой», — заключил Хинштейн.

16 июня шестеро заключенных захватили в заложники двух сотрудников СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону. Трое участников бунта отбывали наказание в колонии строгого режима по обвинениям в участии в террористической организации и подготовке теракта в Черкесске. Они говорили о принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России) и о том, что захватили «ростовский централ, где сажают наших братьев». В ходе штурма заложников освободили, а пятерых участников бунта ликвидировали. Шестой — Дмитрий Камнеев 1996 года рождения — получил ранение в голову и был госпитализирован. Еще одним фигурантом дела стал Малик Гандалоев, его обвинили в организации побега заключенных и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Хинштейн тогда предупредил, что за этот инцидент «многие ответят погонами». Он связывал произошедшее с «отсутствием профилактики экстремизма и распространением деструктивных идей в системе ФСИН». По словам члена Совета по правам человека при президенте России Евы Меркачевой, СИЗО № 1 был переполнен заключенными и испытывал кадровый дефицит. Захват заложников обернулся отставкой начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Дмитрия Безруких и его первого заместителя Василия Гордеева, курировавшего оперативно-режимные службы.

Захват заложников в колонии под Волгоградом. Что известно
Общество
Фото:Максим Киселев / ТАСС

Днем 23 августа четверо заключенных ИК № 19 в городе Суровикино Волгоградской области захватили в заложники восемь сотрудников ФСИН и четырех осужденных. Участниками бунта оказались двое граждан Узбекистана и двое уроженцев Таджикистана, которые отбывали наказания за торговлю наркотиками и непреднамеренное убийство. По данным телеграм-канала Baza, захватчики также заявили о принадлежности к ИГ. Они потребовали автомобиль, оружие и освобождение своих соотечественников из СИЗО. В результате бунта погибли четверо сотрудников ФСИН, еще четверо получили ранения тяжелой и средней степени тяжести. По данным ведомства, пострадали и четверо заключенных, взятых в заложники. Всех захватчиков ликвидировали в ходе штурма.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия ДНР Александр Хинштейн захват заложников колония Заключенные
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