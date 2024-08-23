Заключенные захватили заложников в колонии под Волгоградом
В исправительной колонии (ИК № 19) в городе Суровикино Волгоградской области заключенные захватили в заложники несколько человек, сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.
По данным ведомства, это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии, заложниками стали сотрудники исправительного учреждения. «В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.
По данным ТАСС, один из сотрудников ФСИН убит. Baza пишет, что всего захвачено четыре заложника, часть из них может быть убита. Также, по данным телеграм-канала, нападавшие заявляют о принадлежности к Исламскому государству (признано террористической организацией и запрещено в России).
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