 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Главу ростовской ФСИН уволили после захвата заложников в СИЗО

ФСИН сообщила об увольнении главы управления в Ростове после захвата заложников
Начальник ГУ ФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в СИЗО 16 июня. Всего уволены четверо сотрудников управления, 16 привлекли к дисциплинарной ответственности
Дмитрий Безруких
Дмитрий Безруких (Фото: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе)

После захвата заложников в ростовском СИЗО в отставку подали начальник ГУ ФСИН по Ростовской области и его первый заместитель, сообщила ФСИН.

Всего уволены четверо сотрудников управления, 16 привлечены к дисциплинарной ответственности. Материалы служебной проверки ведомство направило в СК и прокуратуру.

«Для стабилизации работы и оказания практической помощи в ГУ ФСИН России по Ростовской области направлена группа наиболее опытных сотрудников ФСИН России», — сообщается на сайте ФСИН.

По данным сайта управления, должность начальника ГУ ФСИН по Ростовской области занимал Дмитрий Безруких. Управление он возглавлял с осени 2020 года, в декабре 2023-го ему присвоили звание генерал-майора. Первым заместителем Безруких был Василий Гордеев, он курировал оперативно-режимные службы.

Выживший участник бунта в СИЗО Ростова признал вину в подготовке теракта
Общество
СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

16 июня шестеро заключенных захватили в заложники двух сотрудников ростовского следственного изолятора — инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова и начальника оперативного управления областного УФСИН Александра Богму. Преступников содержали в разных камерах, однако они готовились к захвату несколько месяцев. Во время штурма пятерых из них ликвидировали, заложники не пострадали. СК возбудил дело по ст. 206 УК (захват заложников). Выжившим участником бунта оказался 28-летний Даниил Камнев, его заключили под стражу до 15 августа.

Трое участников бунта отбывали сроки в колонии строгого режима по обвинениям в участии в террористической организации и подготовке теракта в Черкесске. Телеграм-канал «112» публиковал видеозапись, на которой один из захватчиков сказал, что «моджахеды «Исламского государства» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России) захватили «ростовский централ, где сажают наших братьев».

После произошедшего в СИЗО прошли обыски. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявлял, что за захват заложников «многим придется ответить погонами». По его словам, подобный инцидент стал возможен из-за «отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН». Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева указывала на то, что СИЗО был переполнен, а кадров для работы там не хватало.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
ФСИН Ростовская область Россия захват заложников СИЗО
Материалы по теме
Выжившему участнику бунта в ростовском СИЗО запросили 28 лет тюрьмы
Общество
Один из захвативших заложников в ростовском СИЗО выжил
Общество
Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 95,68 (+0,36) Инвестиции, 11 июл, 17:37 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,13) Инвестиции, 11 июл, 17:37
«Ростелеком» предупредил о сбоях YouTube в России Технологии и медиа, 10:06
Хотели data-driven, а получилось как всегда ― принципы управления данными Pro, 10:02
ФАС поддержала возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа Экономика, 09:51
В Австралии задержали семью россиян по подозрению в шпионаже. Видео Политика, 09:48
МИД заподозрил миссию ЕС в Армении в сборе данных о российских объектах Политика, 09:46
На двух стульях: как плавно и уверенно перейти из найма в свое дело Pro, 09:40
В российском посольстве заявили о разрыве военных связей с Британией Политика, 09:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как не ошибиться в выборе руководителя отдела продаж — 5 рекомендаций Pro, 09:23
В Татарстане запустили акцию «Приведи друга в военкомат» Общество, 09:12
Производители попросили изменить расчет закупочных цен на лекарства Бизнес, 09:05
МИД Бразилии заявил о плане пригласить всех глав государств на саммит G20 Политика, 09:02
Как заработать на инфляции: простые шаги РБК и СберИнвестиции, 09:00
Что произошло с валютным рынком за месяц без торгов долларом и евро Финансы, 09:00
Почему ИИ-революция так и не началась — The Economist Pro, 08:57