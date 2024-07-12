Главу ростовской ФСИН уволили после захвата заложников в СИЗО

Начальник ГУ ФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в СИЗО 16 июня. Всего уволены четверо сотрудников управления, 16 привлекли к дисциплинарной ответственности

Дмитрий Безруких (Фото: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе)

После захвата заложников в ростовском СИЗО в отставку подали начальник ГУ ФСИН по Ростовской области и его первый заместитель, сообщила ФСИН.

Всего уволены четверо сотрудников управления, 16 привлечены к дисциплинарной ответственности. Материалы служебной проверки ведомство направило в СК и прокуратуру.

«Для стабилизации работы и оказания практической помощи в ГУ ФСИН России по Ростовской области направлена группа наиболее опытных сотрудников ФСИН России», — сообщается на сайте ФСИН.

По данным сайта управления, должность начальника ГУ ФСИН по Ростовской области занимал Дмитрий Безруких. Управление он возглавлял с осени 2020 года, в декабре 2023-го ему присвоили звание генерал-майора. Первым заместителем Безруких был Василий Гордеев, он курировал оперативно-режимные службы.

16 июня шестеро заключенных захватили в заложники двух сотрудников ростовского следственного изолятора — инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова и начальника оперативного управления областного УФСИН Александра Богму. Преступников содержали в разных камерах, однако они готовились к захвату несколько месяцев. Во время штурма пятерых из них ликвидировали, заложники не пострадали. СК возбудил дело по ст. 206 УК (захват заложников). Выжившим участником бунта оказался 28-летний Даниил Камнев, его заключили под стражу до 15 августа.

Трое участников бунта отбывали сроки в колонии строгого режима по обвинениям в участии в террористической организации и подготовке теракта в Черкесске. Телеграм-канал «112» публиковал видеозапись, на которой один из захватчиков сказал, что «моджахеды «Исламского государства» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России) захватили «ростовский централ, где сажают наших братьев».

После произошедшего в СИЗО прошли обыски. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявлял, что за захват заложников «многим придется ответить погонами». По его словам, подобный инцидент стал возможен из-за «отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН». Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева указывала на то, что СИЗО был переполнен, а кадров для работы там не хватало.