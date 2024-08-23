«МК» узнал о требованиях захвативших заложников в волгоградской ИК-19

Заключенные в колонии № 19 в Суровикино потребовали автомобиль, четыре автомата и освобождения из ШИЗО своих соотечественников, пишет «МК». ТАСС сообщал, что среди напавших на сотрудников ФСИН граждане Таджикистана и Узбекистана

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Захватившие в заложники сотрудников ИК № 19 в городе Суровикино Волгоградской области заключенные потребовали автомобиль, четыре автомата и освобождения из ШИЗО своих земляков, осужденных по экстремистским статьям, пишет «Московский комсомолец».

Телеграм-канал Mash писал, что заключенные просили вертолет и $2 млн. Однако Baza сообщает, что они не требовали указанную сумму и вертолет, а в новом видео заявляют, что мстят за террористов, напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл» 22 марта. Также, по данным телеграм-канала, заключенные заявили о готовности поменять раненого заложника на другого.

О захвате заложников во время заседания дисциплинарной комиссии ФСИН по Волгоградской области сообщила днем 23 августа. ТАСС писал, что нападавших как минимум трое, один из сотрудников колонии убит. Baza сообщала, что преступники заявляют о своей принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России).

По данным агентства, среди захватчиков — два гражданина Таджикистана Назирчон Тошов и Наврузи Рустамчон, а также два гражданина Узбекистана Рамзиндин Тошев и Темур Хусинов. Последний отбывал наказание за непредумышленное убийство в ходе драки, остальные — за торговлю наркотиками.

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал о госпитализации четырех пострадавших сотрудников УФСИН. Медики оценивали состояние двоих из них как тяжелое, остальных — средней степени тяжести. В регионе создали оперативный штаб, координирующий работу по освобождению заложников. Президент России Владимир Путин ожидает доклад МВД о ситуации в ИК № 19.

СК возбудил дело по ч. 4 ст. 206 (захват заложников) и ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности колонии).