Во ФСИН подтвердили смерть четвертого сотрудника после захвата заложников

Четвертый сотрудник колонии в Суровикино, оказавшийся в заложниках, скончался в больнице, подтвердили во ФСИН. Ранее в пресс-бюро ведомства сообщали, что мужчина выжил

Фото: Росгвардия

Четвертый сотрудник ИК № 19 в Суровикино Волгоградской области, который стал одним из заложников поднявших бунт осужденных, скончался в больнице, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

Изначально ФСИН сообщила о четырех погибших и четырех пострадавших сотрудниках службы, но затем в пресс-бюро ведомства заявили, что погибших трое.

С учетом последнего уточнения от ФСИН, жертвами заключенных ИК № 19 стали четверо сотрудников службы, еще четверо были госпитализированы с тяжелыми и средними травмами. По данным ведомства, также пострадали четверо осужденных.

Телеграм-канал Baza пишет, что четвертым погибшим стал 25-летний Сергей Г., который получил несколько ножевых ранений, в том числе лица. Он занимал должность начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными, уточняет Shot.

ФСИН сообщила о захвате заложников в ИК № 19 во время заседания дисциплинарной комиссии днем 23 августа. Среди поднявших бунт оказались двое граждан Узбекистана и два уроженца Таджикистана, осужденные по статьям о торговле наркотиками и непреднамеренному убийству. Они потребовали автомобиль, оружие и освобождение соотечественников из ШИЗО, писал «Московский комсомолец». По данным телеграм-канала Baza, захватчики утверждали о своей принадлежности к «Исламскому государству» (признано террористической организацией и запрещено в России).

Силовики осуществили штурм колонии вечером, в результате операции четырех захватчиков ликвидировали. СК завел уголовное дело по ч. 4 ст. 206 (захват заложников) и ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности колонии).