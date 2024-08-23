Путину доложили о захвате заложников в колонии в Суровикино

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Президент Владимир Путин заявил, что начальник ФСИН доложил ему о ситуации в волгоградской колонии № 19, расположенной в городе Суровикино. Сейчас президент проводит совещание Совбеза.

Глава государства заслушает доклады силовиков, в том числе глав МВД и Росгвардии Владимира Колокольцева и Виктора Золотова, а также директора ФСБ Александра Бортникова по сложившейся ситуации.

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