Путину доложили о захвате заложников в колонии в Суровикино
Президент Владимир Путин заявил, что начальник ФСИН доложил ему о ситуации в волгоградской колонии № 19, расположенной в городе Суровикино. Сейчас президент проводит совещание Совбеза.
Глава государства заслушает доклады силовиков, в том числе глав МВД и Росгвардии Владимира Колокольцева и Виктора Золотова, а также директора ФСБ Александра Бортникова по сложившейся ситуации.
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