Взбунтовавшиеся заключенные убили сотрудника ФСИН в ИК-19 под Волгоградом
В исправительной колонии № 19 в Волгоградской области убит сотрудник ФСИН, взятый в заложники, пишут ТАСС и Shot со ссылкой на источники.
ИК-19 строго режима находится в городе Суровикино.
«Заключенными убит сотрудник колонии, есть другие пострадавшие сотрудники ФСИН», — сказал собеседник госагентства.
По сведениям Shot, пострадали четверо, а погиб дежурный, который пытался оказать сопротивление. Среди пострадавших сотрудников — начальник колонии Андрей Девятов, он в реанимации, передает Mash.
Захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии, «проводятся мероприятия по освобождению заложников», сообщили во ФСИН.
ИК-19 строго режима находится в городе Суровикино. «Блокнот-Волгоград» в 2015 году сообщал о появлении в интернете видеозаписи, на которой заключенные из ИК-19 пожаловались на угрозы и избиения.
Два месяца назад, в середине июня, заложников захватили в СИЗО-1 в центре в Ростове-на-Дону. Ими были инспектор дежурной смены СИЗО Виктор Кончаков и начальник оперативного управления областного УФСИН Александр Богма. Захватчики назвали себя «моджахедами» «Исламского государства» (ИГИЛ, признано террористической организацией и запрещено в России) и объявляли о захвате «ростовского централа, где сажают наших братьев». Из числа взбунтовавшихся тогда после штурма выжил один заключенный.
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