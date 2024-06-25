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Адвокат захватчика заложников в СИЗО Ростова подтвердил, что он выжил

Адвокат захватчика заложников в СИЗО Ростова Камнева подтвердил, что он выжил
ФСИН сообщала о ликвидации всех шестерых террористов, взявших в заложники сотрудников СИЗО в Ростове. Но один из них выжил, это Даниил Камнев
СИЗО-1 в Ростове-на-Дону в день захвата заложников
СИЗО-1 в Ростове-на-Дону в день захвата заложников (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Участвовавший в захвате заложников в ростовском СИЗО-1 Даниил Камнев выжил, он находится в больнице, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката.

Ранее о том, что один из шести заключенных, взявших в заложники двух сотрудников изолятора, выжил (хотя ФСИН отчитывалась о ликвидации всех злоумышленников), сообщали RT, портал 161.ru и телеграм-канал Baza. По данным телеканала, это был Д. Камнев 1996 года рождения.

Ростовский портал писал, что он был в коме. По данным издания, он принял ислам, после чего сменил имя на Дмитрия Камнеева. В СИЗО находился после приговора по статье за организацию деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК).

Адвокат рассказал, что опознал своего подзащитного по видео. «Он жив, со слов судьи... Находится в больнице», — рассказал юрист и добавил, что пока не знает, в каком состоянии находится Камнев, так как после инцидента в СИЗО еще не посещал его.

Источник агентства в правоохранительных органах региона сообщил, что в сентябре 2020 года Камнев присоединился к ячейке религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (оно признано в России экстремистским и запрещено, создана в Египте). В марте 2021-го он вместе со своей гражданской женой решил взорвать здание ОМВД России по Кисловодску и изготовил для этого два самодельных взрывных устройства, но молодых людей задержали. Также следствие установило, что Камнев перевел 1 тыс. руб. члену организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена, была создана в Сирии).

В СПЧ сообщили о перелимите и нехватке сотрудников в ростовском СИЗО
Общество
Фото:Егор Маркин / РБК

Захват заложников — инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова и начальника оперативного управления областного УФСИН Александра Богмы — произошел утром 16 июня. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом «112», один из захватчиков сказал, что «моджахеды «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) захватили «ростовский централ, где сажают наших братьев».

Спустя несколько часов Росгвардия провела операцию, по итогом которой ФСИН отчиталась об освобождении заложников.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева отмечала, что изолятор был переполнен и там не хватало сотрудников. «Количество лишних так называемых заключенных, у кого, по сути, не было своего спального места, равнялось более 300 человек. То есть это большой такой перелимит, серьезный. И когда слишком много заключенных, конечно же, нарушаются все процессы, связанные с контролем», — говорила она. Относительно дефицита кадров Меркачева сказала, что люди не хотят идти работать в тюремную систему за небольшую зарплату, зная, «что основной контингент — это террористы».

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Ростов-на-Дону захват заложников СИЗО
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