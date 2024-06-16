В СПЧ рассказали о «немыслимых» нарушениях в ростовском СИЗО

СИЗО № 1 был переполнен заключенными, сотни из них — фигуранты дел террористической направленности, в отдельном корпусе содержались несовершеннолетние и женщины, рассказала член СПЧ. Ранее там произошел захват заложников

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Произошедшее в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону свидетельствует о «немыслимых» нарушениях, заявила в эфире телеканала РБК член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.

По ее словам, СИЗО № 1 уделялось пристальное внимание из-за его нахождения в приграничном регионе и работы гарнизонного военного суда, который в большом количестве рассматривает дела террористической направленности. В этом изоляторе находились сотни обвиняемых или осужденных по таким статьям, из-за чего он был переполнен, рассказала член СПЧ.

«Количество лишних так называемых заключенных, у кого, по сути, не было своего спального места, равнялось более 300 человек. То есть это большой такой перелимит, серьезный. И когда слишком много заключенных, конечно же, нарушаются все процессы, связанные с контролем», — заявила Меркачева.

Помимо прочего, в отдельном корпусе содержались несовершеннолетние и женщины. Член СПЧ отметила, что в СИЗО № 1 существовала нехватка сотрудников. «Это объясняется довольно просто: люди работать в тюремную систему на небольшую зарплату, понимая, что основной контингент — это террористы, идти не хотят, — сообщила Меркачева. — Мы убедились воочию, что там не просто ряд нарушений, а что там происходило нечто, что не укладывается вообще даже в рамки понимания».

В частности, по ее словам, вопросы вызывают факты проноса запрещенной символики и взаимодействие заключенных по террористическим статьям.

«Нам изначально в руководстве ФСИН говорили, что надо сажать их в отдельные блоки, надо сделать так, чтобы они не могли даже видеть и предполагать, кто из них в каких камерах, не могли вести никакие беседы с сотрудниками, касающиеся возможности узнать, что происходит в изоляторе, как можно перемещаться и так далее. Но по факту мы сейчас видим, что все это в ростовском СИЗО № 1 не работало», — сказала Меркачева.

Член СПЧ ожидает, что после произошедшего предстоит «серьезная система реформирования отношения к заключенным», которые оказались в СИЗО по террористическим статьям.

ФСИН сообщила о захвате заключенными заложников в СИЗО № 1 в Ростове около 9:00 мск 16 июня. По данным Shot, шестеро осужденных ночью сломали оконную решетку, сбежали из камеры, сгруппировались и взяли заложников.

Трое из них были осуждены на 18 с половиной лет колонии строгого режима по обвинениям в участии в террористической организации и подготовке теракта в Черкесске. По данным ФСИН, захватчики были ликвидированы, а заложники освобождены. СК возбудил дело по ст. 206 УК (захват заложников).