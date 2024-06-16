 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

В СПЧ рассказали о «немыслимых» нарушениях в ростовском СИЗО

Член СПЧ Меркачева назвала немыслимыми нарушения в ростовском СИЗО № 1
СИЗО № 1 был переполнен заключенными, сотни из них — фигуранты дел террористической направленности, в отдельном корпусе содержались несовершеннолетние и женщины, рассказала член СПЧ. Ранее там произошел захват заложников

В СПЧ рассказали о «немыслимых» нарушениях в ростовском СИЗО
Video

Произошедшее в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону свидетельствует о «немыслимых» нарушениях, заявила в эфире телеканала РБК член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.

По ее словам, СИЗО № 1 уделялось пристальное внимание из-за его нахождения в приграничном регионе и работы гарнизонного военного суда, который в большом количестве рассматривает дела террористической направленности. В этом изоляторе находились сотни обвиняемых или осужденных по таким статьям, из-за чего он был переполнен, рассказала член СПЧ.

«Количество лишних так называемых заключенных, у кого, по сути, не было своего спального места, равнялось более 300 человек. То есть это большой такой перелимит, серьезный. И когда слишком много заключенных, конечно же, нарушаются все процессы, связанные с контролем», — заявила Меркачева.

Помимо прочего, в отдельном корпусе содержались несовершеннолетние и женщины. Член СПЧ отметила, что в СИЗО № 1 существовала нехватка сотрудников. «Это объясняется довольно просто: люди работать в тюремную систему на небольшую зарплату, понимая, что основной контингент — это террористы, идти не хотят, — сообщила Меркачева. — Мы убедились воочию, что там не просто ряд нарушений, а что там происходило нечто, что не укладывается вообще даже в рамки понимания».

В частности, по ее словам, вопросы вызывают факты проноса запрещенной символики и взаимодействие заключенных по террористическим статьям.

«Нам изначально в руководстве ФСИН говорили, что надо сажать их в отдельные блоки, надо сделать так, чтобы они не могли даже видеть и предполагать, кто из них в каких камерах, не могли вести никакие беседы с сотрудниками, касающиеся возможности узнать, что происходит в изоляторе, как можно перемещаться и так далее. Но по факту мы сейчас видим, что все это в ростовском СИЗО № 1 не работало», — сказала Меркачева.

Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены
Общество

Член СПЧ ожидает, что после произошедшего предстоит «серьезная система реформирования отношения к заключенным», которые оказались в СИЗО по террористическим статьям.

ФСИН сообщила о захвате заключенными заложников в СИЗО № 1 в Ростове около 9:00 мск 16 июня. По данным Shot, шестеро осужденных ночью сломали оконную решетку, сбежали из камеры, сгруппировались и взяли заложников.

Трое из них были осуждены на 18 с половиной лет колонии строгого режима по обвинениям в участии в террористической организации и подготовке теракта в Черкесске. По данным ФСИН, захватчики были ликвидированы, а заложники освобождены. СК возбудил дело по ст. 206 УК (захват заложников).

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Ростов-на-Дону СИЗО СПЧ

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В Духовном управлении мусульман осудили захват заложников в СИЗО Ростова
Общество
Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены
Общество
Захвативших заложников в ростовском СИЗО ликвидировали при штурме
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
Нидерланды сравняли счет в матче с Польшей. Что происходит на Евро Спорт, 17:27
«Кухня на районе» приостановила работу после отравления москвичей салатом Бизнес, 17:25
Клуб Слуцкого довел беспроигрышную серию в китайской лиге до 15 матчей Спорт, 17:01
Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией «уже завтра» Политика, 16:55
В итоговое коммюнике саммита в Швейцарии не вошел пункт с выводом войск Политика, 16:53
Как в Москве отметили Курбан-байрам. Фоторепортаж Общество, 16:48 
Норвегия передаст Украине более $100 млн для восстановления энергетики Политика, 16:43
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Кириченко обрадовался побитию его рекорда по быстроте гола на Евро Спорт, 16:42
Гладков сообщил об атаке дрона на предприятие в Шебекино Политика, 16:25
В СПЧ рассказали о «немыслимых» нарушениях в ростовском СИЗО Общество, 16:05
Как «Хачо и пури» и «Пхали-хинкали» в три раза увеличили число заказов РБК и Mango Office, 15:55
Тело экс-главы Красного Села нашли в Финском заливе Общество, 15:53
Суперкомпьютер оценил шансы Сербии на победу над Англией в матче Евро Спорт, 15:50
Ростовский губернатор объяснил «молчание» во время инцидента в СИЗО Политика, 15:42