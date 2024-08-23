По факту захвата заложников в волгоградской колонии возбудили дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в колонии в Волгоградской области, сообщил СК.

Там уточнили, что 23 августа «несколько заключенных, находящихся в исправительной колонии № 19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, взяли в заложники сотрудников указанного учреждения».

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложников), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности колонии).

ЧП произошло 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии в колонии. Несколько человек, по данным ФСИН, пострадали. ТАСС и Shot писали об одном убитом. На данный момент проходит операция по освобождению заложников. В колонию направилась комиссия центрального аппарата ФСИН.