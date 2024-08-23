Участников беспорядков в Махачкале отправят в колонию на срок до 9 лет
В Краснодарском крае вынесен приговор по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Наказание назначено пяти фигурантам дела, они получили сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет.
«Подсудимые, находясь на территории международного аэропорта «Махачкала», действуя в составе толпы по призыву организаторов, руководствуясь мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды, принимали участие в массовых беспорядках», — говорится в решении суда. Там отметили, что действия фигурантов дела и других лиц (более 1,5 тыс., из которых установлены 136) привели к полной блокировке работы аэропорта.
Так, Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов и Салик Рамазанов получили шесть лет и четыре месяца лишения свободы, Магомед Омарасхабов — шесть лет и шесть месяцев, Рабадан Раджабов — девять лет по совокупности обвинений. Им вменили ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы. Раджабова также признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК (угроза или применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Эта статья грозит тюремным заключением на срок до пяти лет.
Осужденные будут отбывать наказание в колониях общего режима, они не признали свою вину. Прокурор запрашивал для них лишение свободы на сроки от семи до десяти лет. В надзорном ведомстве оценили ущерб аэропорта из-за беспорядков на сумму более 24 млн руб. Также, по данным гособвинителя, 23 силовика получили «телесные повреждения различной степени тяжести».
1 декабря 240 участников массовых беспорядков приговорили к административным арестам на срок от одного до десяти дней, штрафам от 3 тыс. до 10 тыс. руб. и обязательным работам.
сообщали о задержании 60 человек, принимавших участие в беспорядках.
Глава Дагестана Сергей Меликов назвал действия толпы грубым нарушением закона и «ударом в спину». Он также объяснял перенос уголовных дел в Краснодарский край необходимостью «исключить субъективный фактор». Президент Израиля Ицхак Герцог счел произошедшее «чистым антисемитизмом», спровоцированным со стороны.
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