Суд приговорил пятерых участников беспорядков в Махачкале к срокам до девяти лет

Участников беспорядков в Махачкале отправят в колонию на срок до 9 лет

Пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили тюремные сроки от 6 лет и 4 месяцев до 9 лет. Прокуратура запрашивала для них до 10 лет лишения свободы. В декабре 240 человек приговорили к административным наказаниям

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

В Краснодарском крае вынесен приговор по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Наказание назначено пяти фигурантам дела, они получили сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет.

«Подсудимые, находясь на территории международного аэропорта «Махачкала», действуя в составе толпы по призыву организаторов, руководствуясь мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды, принимали участие в массовых беспорядках», — говорится в решении суда. Там отметили, что действия фигурантов дела и других лиц (более 1,5 тыс., из которых установлены 136) привели к полной блокировке работы аэропорта.

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Так, Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов и Салик Рамазанов получили шесть лет и четыре месяца лишения свободы, Магомед Омарасхабов — шесть лет и шесть месяцев, Рабадан Раджабов — девять лет по совокупности обвинений. Им вменили ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы. Раджабова также признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК (угроза или применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Эта статья грозит тюремным заключением на срок до пяти лет.

Осужденные будут отбывать наказание в колониях общего режима, они не признали свою вину. Прокурор запрашивал для них лишение свободы на сроки от семи до десяти лет. В надзорном ведомстве оценили ущерб аэропорта из-за беспорядков на сумму более 24 млн руб. Также, по данным гособвинителя, 23 силовика получили «телесные повреждения различной степени тяжести».

1 декабря 240 участников массовых беспорядков приговорили к административным арестам на срок от одного до десяти дней, штрафам от 3 тыс. до 10 тыс. руб. и обязательным работам.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли из-за прибывшего рейса из Израиля на фоне боевых действий в секторе Газа. Толпа людей стала искать граждан еврейского государства, проверяя паспорта у пассажиров, заблокировав здание международного терминала и взлетно-посадочную полосу. В МВД сообщали о задержании 60 человек, принимавших участие в беспорядках.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал действия толпы грубым нарушением закона и «ударом в спину». Он также объяснял перенос уголовных дел в Краснодарский край необходимостью «исключить субъективный фактор». Президент Израиля Ицхак Герцог счел произошедшее «чистым антисемитизмом», спровоцированным со стороны.