Путин назвал беспорядки в Махачкале событием, а не тенденцией

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Беспорядки, произошедшие в аэропорту Махачкалы в конце октября, не являются тенденцией для Дагестана, заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Для Дагестана, для любимого мною Дагестана это не какая-то тенденция главная, это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом, в соответствии с российскими законами отреагировать», — сказал президент.

Беспорядки, по словам Путина, провоцировали через соцсети из-за рубежа, в том числе с территории Украины. Целью подобных действий он назвал «раскачку» России изнутри. Глава государства заверил, что российские власти отреагируют на события в Махачкале «должным образом» и в соответствии с законом.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в ночь с 29 на 30 октября из-за прибывшего рейса из Израиля. Толпа ворвалась в здание аэропорта Уйташ, а затем вышла на взлетно-посадочную полосу. Аэропорт временно закрывали.

При беспорядках пострадали 20 человек, в том числе девять полицейских. Свыше 80 участников акции задержали, из них 15 арестовали на срок от трех до десяти суток. Всего в инциденте в аэропорту, по оценкам источников РБК, участвовали 1,2 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК (массовые беспорядки). Ведомство оценило ущерб от акции в сотни миллионов рублей.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что телеграм-канал «Утро Дагестана», в котором публиковались призывы выходить на митинги, «контролируется и регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами», впоследствии канал заблокировали. Основатель мессенджера Павел Дуров грозил этой же мерой другим телеграм-каналам, которые призывают к насилию и нарушают правила «всего цивилизованного мира».

Президент Владимир Путин возложил ответственность за беспорядки на «агентуру западных спецслужб». Они были инспирированы в том числе через социальные сети, «не в последнюю очередь с территории Украины», заявил он.