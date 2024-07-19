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Палестино-израильский конфликт ,  
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Прокурор запросил сроки до 10 лет для участников беспорядков в Махачкале

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
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Война Израиля с ХАМАС
Для пятерых фигурантов дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы запросили сроки от семи до десяти лет. По данным Генпрокуратуры, воздушной гавани был нанесен ущерб на сумму более 24 млн руб., ранены 23 силовика
Обстановка в аэропорту Махачкалы,&nbsp;29 октября 2023 г.
Обстановка в аэропорту Махачкалы, 29 октября 2023 г. (Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС)

Гособвинитель запросил лишение свободы на сроки от семи до десяти лет для пятерых жителей Дагестана, которым предъявлены обвинения по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

19 июля состоялись прения сторон по этому делу в Армавирском городском суде в Краснодарском крае. Подсудимым предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 212 УК (массовые беспорядки). Максимальное наказание по ней — до восьми лет лишения свободы. Одного из фигурантов также обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти), по этой части ему грозит до пяти лет тюрьмы.

«В ходе расследования установлено, что 29 октября 2023 года данные граждане в аэропорту «Уйташ» на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества», — заявили в Генпрокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в ходе беспорядков аэропорт получил ущерб на сумму более 24 млн руб., 23 силовика получили «телесные повреждения различной степени тяжести». Прокурор в ходе прений попросил принять во внимание характер и степень общественной опасности действий подсудимых.

23 июля Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения восьми жителям Дагестана, которых также обвиняют в участии в беспорядках в Махачкале.

Аэропорт Махачкалы закрыли после протестов из-за рейса из Израиля
Политика
Обстановка в аэропорту Махачкалы

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли из-за прибывшего рейса из Израиля на фоне боевых действий в секторе Газа. Сначала толпа людей начала проверять паспорта у находившихся в аэропорту пассажиров, выискивая граждан Израиля, после чего заблокировала здание международного терминала и выбежала на взлетно-посадочную полосу. По данным МВД, в беспорядках принимали участие порядка 1,2 тыс. человек. В ведомстве сообщали о задержании 60 человек.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал действия толпы грубым нарушением закона и «ударом в спину». Он также объяснял перенос уголовных дел в Краснодарский край необходимостью «исключить субъективный фактор». Президент Израиля Ицхак Герцог счел произошедшее «чистым антисемитизмом», спровоцированным со стороны.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Дагестан Краснодарский край Махачкала беспорядки Израиль сектор Газа ХАМАС
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